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تحركات طفيفة لأسعار العملات الأجنبية أمام الريال اليوم
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تحركات طفيفة لأسعار العملات الأجنبية أمام الريال اليوم

تحركات طفيفة لأسعار العملات الأجنبية أمام الريال اليوم

تحركات طفيفة لأسعار العملات الأجنبية أمام الريال اليوم
١٢:١٠:٢٧ م، الثلاثاء، ١٢ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

ترصد صحيفة “تواصل” أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال، اليوم الثلاثاء الموافق 6 من ديسمبر، وفق تحديث البنك المركزي “ساما”.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال اليوم 3.76، في حين بلغ سعر اليورو 3.95.

جاءت أسعار العملات أمام الريال، اليوم، كالآتي:

درهم إماراتي 1.02

دينار بحريني 9.97

دينار كويتي 12.25

ريال عماني 9.77

ريال قطري 1.03

جنيه إسترليني 4.59

فرنك سويسري 3.99

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