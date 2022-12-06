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انتبه.. إذا ظهرت هذه العلامات في عينك فهي مصابة بالسرطان
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انتبه.. إذا ظهرت هذه العلامات في عينك فهي مصابة بالسرطان

انتبه.. إذا ظهرت هذه العلامات في عينك فهي مصابة بالسرطان

انتبه.. إذا ظهرت هذه العلامات في عينك فهي مصابة بالسرطان
١١:٤٨:١٤ ص، الثلاثاء، ١٢ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير

كشفت الدكتورة داريا زفيريفا، أخصائية الأورام في معهد موسكو الدولي للسرطان، أن هناك عدة أعراض للإصابة بسرطان العين.

وأوضحت أن سرطان العين يمكن أن يظهر على شكل عقد وتقرحات في جفن العين طويلة الأمد غير قابلة للشفاء.

وأشارت إلى أن هذه الأورام تظهر على شكل عقد وتصلبات، وتشكل قشرة جافة، وقروحًا طويلة الأمد غير قابلة للشفاء، بما فيها القروح النازفة، لذلك عند ظهور مثل هذه الأعراض يجب فورًا مراجعة الطبيب المختص.

وبينت أنه يمكن أن نلاحظ أيضًا أورام الجلد والملتحمة والقرنية والأورام اللمفاوية، وكذلك النقائل من أنواع السرطان الأخرى التي انتشرت في منطقة العيون.

أسباب سرطان العين

وأوضحت الخبيرة الطبية، أن الورم الجلدي يظهر عادة على شكل نتوء بني اللون حدوده غير واضحة، وقد يتقرح هذا النتوء وينزف، فإذا كان هذا في منطقة الملتحمة والقرنية، فيجب أن يشارك أخصائي العيون في العلاج إلى جانب أخصائي الأورام الخبيثة في العين.

ووفق الخبيرة، قد يعود سبب سرطان العين إلى الاستعداد الوراثي، وتأثير الاشعاع الشمسي، والظروف البيئية السيئة، والإصابة بعدوى مرض نقص المناعة البشرية وتأثير المواد السامة بما فيها تلك الموجودة في مستحضرات التجميل.

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