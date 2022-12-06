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الخميس القادم.. الإعلان عن نتائج الفصل الدراسي الأول لجميع المراحل الدراسية
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الخميس القادم.. الإعلان عن نتائج الفصل الدراسي الأول لجميع المراحل الدراسية

الخميس القادم.. الإعلان عن نتائج الفصل الدراسي الأول لجميع المراحل الدراسية

الخميس القادم.. الإعلان عن نتائج الفصل الدراسي الأول لجميع المراحل الدراسية
١١:٤٦:٠٩ ص، الثلاثاء، ١٢ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق الحرير:

أعلنت مدونة «الميدان التعليمي» أنه سيتم الإعلان عن نتائج الفصل الدراسي الأول لجميع المراحل الدراسية الخميس القادم.

النتائج عبر نظام «نور» وتطبيق «توكلنا»

وأوضحت على حسابها في «تويتر»، أنه سيتم الإعلان عن نتائج الفصل الدراسي الأول لجميع المراحل الدراسية عبر نظام «نور» وتطبيق «توكلنا».

استعراض المؤهلات التعليمية عبر «توكلنا خدمات»

وأشارت في الوقت نفسه، إلى أن تطبيق توكلنا يتيح استعراض المؤهلات التعليمية عبر «توكلنا خدمات» مع إمكانية تعديلها.

إطلاق برنامج لتأهيل المعلمين والمعلمات

وأكدت أنه تم إطلاق برنامج لتأهيل المعلمين والمعلمات في مجال الأمن السيبراني، عبر مسارات تتضمن:

1 – مقدمة في أمن الشبكات.

2- مبادئ في الأمن السيبراني.

3- حماية الطفل على الإنترنت.

ولفتت المدونة إلى أن وزارة التعليم وجهت منسوبيها إلى ضرورة الحذر من استخدام أي تطبيقات غير رسمية في المنصات الرسمية للوزارة، مؤكدة أن الوزارة تحملهم المسؤولية كاملة بشأن ما ينتشر هذه الأيام من إضافات مجهولة للمتصفح، فهي مخالفة صريحة للنظام.

انطلاق الفصل الدراسي الثاني لجميع المراحل التعليمية

والأحد، انطلق الفصل الدراسي الثاني لجميع المراحل التعليمية، والذي يستمر لمدة 3 أشهر، حتى يوم الخميس الموافق 2-3-2023م ويتخلله 3 إجازات.

وأعلنت وزارة التعليم عودة طلاب وطالبات جميع المراحل الدراسية في مدارس التعليم العام الحكومي والأهلي إلى مقاعدهم الدراسية.

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الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية تطبيق توكلنا نتائج الفصل الدراسي الأول نظام نور وزارة التعليم

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