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بعد ارتفاع أمس.. الذهب يتراجع وعيار 21 يسجل 187 ريالاً

بعد ارتفاع أمس.. الذهب يتراجع وعيار 21 يسجل 187 ريالاً

بعد ارتفاع أمس.. الذهب يتراجع وعيار 21 يسجل 187 ريالاً
١١:٤٦:٤٥ ص، الثلاثاء، ١٢ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

انخفضت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء الموافق 6 من ديسمبر 2022، بعد ارتفاع شهدته أمس، وسجل عيار 24 نحو 213.40 ريال، فيما سجل عيار 22 نحو 195.62 ريال.

عيار 21 يسجل 186.73 ريال

كما سجل الذهب عيار 21 نحو 186.73 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 160.05 ريال، وسعر الذهب عيار 14 نحو 124.48 ريال، وسجل سعر الذهب عيار 12 نحو 108.80 ريال.

وبلغت أسعار أوقية الذهب 6637 ريال، وأسعار جنيه الذهب 1792 ريالاً، وأسعار كيلو الذهب 214.894 ريالاً.

وأمس، سجل عيار 24 نحو 217.26 ريال، فيما سجل عيار 22 نحو 199.15 ريال.

كما سجل الذهب عيار 21 نحو 190.10 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 162.94 ريال، وسعر الذهب عيار 14 نحو 126.73 ريال، وسجل سعر الذهب عيار 12 نحو 108.80 ريال.

وبلغت أسعار أوقية الذهب 6757.50 ريال، وأسعار جنيه الذهب 1523 ريالاً، وأسعار كيلو الذهب 217,607 ريالاً.

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