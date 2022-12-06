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تنويه مهم من الزكاة والضريبة حول صرف المكافأة التشجيعية للمبلّغين

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تنويه مهم من الزكاة والضريبة حول صرف المكافأة التشجيعية للمبلّغين

تنويه مهم من الزكاة والضريبة حول صرف المكافأة التشجيعية للمبلّغين

تنويه مهم من الزكاة والضريبة حول صرف المكافأة التشجيعية للمبلّغين
١١:١٢:٢٤ ص، الثلاثاء، ١٢ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير

أصدرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، اليوم الثلاثاء، تنويهًا مهمًا حول موعد صرف المكافأة التشجيعية للمبلّغين.

جاء ذلك ردًا على سؤال لأحد الأشخاص قال فيه إنه أبلغ عن تهرب محل من الضريبة وتم التواصل معه من الهيئة وطلبوا رقم حسابه، لكنّ المكافأة لم تصله حتى اليوم.

وردت الهيئة عليه قائلة: “سيتم صرف المكافأة التشجيعية بعد استيفاء جميع شروط استحقاق المكافأة الواردة في لائحة المكافآت التشجيعية للمبلغين، وسيتم التواصل معك من قبل القسم المختص وإفادتك”.

الإعفاء من الغرامات

ونهاية الشهر الماضي، مددت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك مبادرة إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية للمكلفين الخاضعين لجميع الأنظمة الضريبية، وذلك لمدة 6 أشهر إضافية ابتداءً من يوم غدٍ الخميس وحتى 31 مايو 2023م.

وأوضحت الهيئة، أن تمديد المبادرة يأتي حرصًا منها لتمكين المكلفين ممن تنطبق عليهم الشروط، للاستفادة من المبادرة، وتحقيقًا لغاياتها وأهدافها، والتي من أبرزها تخفيف الآثار الاقتصادية المترتبة على المنشآت نتيجة جائحة كورونا.

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