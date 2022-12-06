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أسعار النفط ترتفع.. وبرنت يسجل 83 دولارًا للبرميل
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أسعار النفط ترتفع.. وبرنت يسجل 83 دولارًا للبرميل

أسعار النفط ترتفع.. وبرنت يسجل 83 دولارًا للبرميل

أسعار النفط ترتفع.. وبرنت يسجل 83 دولارًا للبرميل
١٠:٢٩:٥٥ ص، الثلاثاء، ١٢ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

سجلت أسعار النفط ارتفاعًا جديدًا، اليوم، بعد دخول قرار “أوبك+” حيز التنفيذ أمس، فضلاً عن حظر الاتحاد الأوروبي لواردات الخام الروسي.

ووصل سعر النفط الخام برنت إلى 83.34 دولار للبرميل بارتفاع حوالي 66 سنتًا بحلول الساعة 01:08 بتوقيت جرينتش، في الوقت نفسه صعد خام غرب تكساس الوسيط 70 سنتًا إلى 77.63 دولار للبرميل.

كما تراجعت العقود الآجلة بأكثر من 3% في الجلسة السابقة، بعد أن أثارت بيانات قطاع الخدمات الأمريكية المخاوف من أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يواصل مسار تشديد سياسته النقدية.

الغرب يواصل تضييق الخناق على روسيا

ويسعى الغرب لتضييق الخناق على روسيا لمنعها من مواصلة حربها ضد أوكرانيا، وفرضت مجموعة السبع سقف أسعار محدد على النفط الروسي، كما حظر الاتحاد الأوروبي واردات الخام الروسي عن طريق البحر.

ويوم الأحد الماضي، اتفقت “أوبك+”، على التمسك بالاتفاق السابق – الذي تم في أكتوبر الماضي – على خفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميًا بدءًا من نوفمبر.

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