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الإنفلونزا تجتاح أمريكا.. تسجيل 8.7 مليون إصابة ووفاة 4500 بينهم أطفال
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الإنفلونزا تجتاح أمريكا.. تسجيل 8.7 مليون إصابة ووفاة 4500 بينهم أطفال

الإنفلونزا تجتاح أمريكا.. تسجيل 8.7 مليون إصابة ووفاة 4500 بينهم أطفال

الإنفلونزا تجتاح أمريكا.. تسجيل 8.7 مليون إصابة ووفاة 4500 بينهم أطفال
١٠:٢١:٥٣ ص، الثلاثاء، ١٢ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – وكالات:

كشفت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، أن الولايات المتحدة الأمريكية سجلت ما لا يقل عن 8.7 مليون حالة مرضية، و78 ألف حالة استشفاء، و4500 حالة وفاة بسبب الإنفلونزا.

20 ألف استشفاء خلال أسبوع

وأوضحت – حسب «سبوتنيك» – أن هذا النشاط للإنفلونزا الموسمية يعتبر مرتفعًا ويستمر في الزيادة بجميع أنحاء البلاد، مؤكدة أنه تم الإبلاغ عن حوالي 20 ألف استشفاء في الأسبوع الأخير المنتهي في 26 من نوفمبر الماضي.

14 حالة وفاة بين الأطفال

وأضافت أن عدد حالات دخول المستشفى تضاعف بسبب انتشار الإنفلونزا، وأنه تم الإبلاغ عن 14 حالة وفاة بين الأطفال.

انتشار كبير وغير معتاد لثلاثة فيروسات تنفسية

في الوقت نفسه، أعلن خبراء الصحة في الولايات المتحدة، أن المستشفيات تتعرض لضغوط مع ارتفاع حالات الإصابة بثلاثة فيروسات تنفسية وهي ؛ «الإنفلونزا وكورونا والفيروس المخلوي التنفسي» وأنها تنتشر بشكل واسع وغير معتاد.

الفيروس المخلوي التنفسي يهدد حياة الأطفال

وأكد الخبراء أن أكثر من يتضرر بشدة من الفيروس المخلوي التنفسي هم الأطفال، لما يسببه هذا النوع من الفيروسات بالتهاب القصيبات الصدرية عند الرضع، لافتين إلى أن الفيروس أدى إلى ارتفاع معدلات العلاج داخل المستشفيات بشكل غير عادي في بلدان مختلفة حول العالم.

فيروسات الجهاز التنفسي الثلاثة أعراضها متشابهة

وأشار الخبراء إلى أن جميع فيروسات الجهاز التنفسي الثلاثة المنتشرة لها أعراض متشابهة، وحتى إذا تعافى معظم المرضى في غضون أسبوع أو أسبوعين، فإن الأطفال وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة معرضون لخطر الإصابة بمضاعفات صحية خطيرة.

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أمريكا الأطفال الأنفلونزا الموسمية فيروسات تنفسية مراكز السيطرة على الأمراض

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