الخميس.. انتهاء التقديم في وظائف مكافحة المخدرات على رتبة جندي

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ينتهي، بعد غد الخميس، التقديم في وظائف المديرية العامة لمكافحة المخدرات على رتبة جندي والتي أُعلن عنها مؤخرًا.

وكانت المديرية العامة لمكافحة المخدرات مُمثلة في الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، أعلنت قبل أيام عن فتح باب القبول والتسجيل على الوظائف العسكرية (رجال) على رتبة جندي.

وقالت المديرية إن التقديم سيكون وفقًا للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الرتبة

-جندي (فني موسيقى).

-جندي (أعمال وسائل رقابية حية).

شروط التقديم في وظائف مكافحة المخدرات

أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من ذلك من نشأ مع والديه أثناء خـدمة الدولة خارج المملكة.

أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلـوك والسمعة وغير محكوم عليه بالإدانة في جـريمة مخلة بالشرف والأمانة.

أن لا يكون المتقدم سبق له التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية أو أنهيت خدماته من أحد الكليات أو المراكز أو المعاهد العسكرية لأي سبب أو موظف في جهة حكومية.

ألا يكون متزوجاً من غير سعودية.

أن يجتاز المتقدم كافة إجراءات واختبارات القبول.

أن يتناسب الطول مع الوزن حسب اللائحة الطبية.

موعد التقديم في وظائف مكافحة المخدرات

– بدأ التقديم السبت بتاريخ 1444/05/09هـ الموافق 2022/12/03م وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 1444/05/14هـ الموافق 2022/12/08م.

طريقة التقديم في وظائف مكافحة المخدرات