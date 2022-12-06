الظاهرة والموعد.. سماء مكة تشهد اليوم تعامد القمر الأحدب على الكعبة المشرفة

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تشهد سماء مكة المكرمة، اليوم، ظاهرة تعامد «تسامت» القمر الأحدب المتزايد على الكعبة المشرفة.

القمر سيشرق بمكة مع غروب الشمس

وأعلنت الجمعية الفلكية بجدة أن القمر سيشرق بمكة من الأفق الشمالي الشمال الشرقي مع غروب الشمس ما يعني بأنه سيحاكي المسار العالي لشمس الصيف بعد ستة أشهر عبر سماء الليل.

موعد تعامد القمر على الكعبة

وأوضح المهندس ماجد أبو زاهرة، مدير الجمعية الفلكية، أن الظاهرة سيتبعها وصول القمر لحظة التعامد مع الكعبة المشرفة عند الساعة 11:06 مساءً، وسيكون على ارتفاع 89.5 درجة فوق أفق مكة ومضاء بنسبة «98.3%» وعلى مسافة 396.535 كيلومتر.

وأضاف أن أثناء الظاهرة سيكون القمر مقترنًا بعنقود نجوم الثريا ومحاطًا بنجوم لامعة تشمل الدبران والشعرى اليمانية والشعرى الشامية ومنكب الجوزاء والعيوق، وكذلك وجود المريخ الكوكب الأحمر في قمة لمعانه بالقرب من القمر على قبة السماء.

معرفة اتجاه القبلة

وبين أبو زاهرة أن ظاهرة التعامد من الطرق العلمية لتأكيد دقة الحسابات لحركة الأجسام السماوية ومنها القمر التي تجعل تحديد موقعة في غاية الدقة، إضافة إلى انه يمكن الاستعانة بهذه الظاهرة الفلكية في معرفة اتجاه القبلة بطريقة بسيطة من عدة مناطق حول العالم.

تنبيه مهم عن مواعيد تعامد القمر

وأشار إلى أنه يجب التوضيح أن أغلب مواعيد تعامد القمر أو غيره من الأجرام السماوية نادراً ما يكون الميل مطابقاً تماماً مع عرض الكعبة المشرفة حيث يكون بفارق ربع درجة أو نصف درجة لذلك لا يستخدم التعامد لتحديد اتجاه القبلة لكل المناطق القريبة من مكة والتي تشمل الطائف وجدة أما المدن البعيدة فلا تتأثر بذلك”.

ما هو القمر الأحدب؟

وحسب علماء الفلك، فإن القمر يمر بالعديد من المراحل على مدار الشهر ككل، ومنها مرحلة الأحدب والذي ينقسم إلى نوعين القمر في حالة الأحدب المتزايد والمتناقص، حيث يأتي موعد حدوث الأحدب المتزايد قبل المنتصف الشهري، أما المتناقص بعد المنتصف الشهري مباشرة.

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