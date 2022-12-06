شاهد.. لحظة تساقط الأمطار بغزارة على القصيم

تواصل – فريق التحرير:

وثق مقطع فيديو لحظة هطول أمطار غزيرة على القصيم، وحرص أحد الأشخاص على توثيق المقطع بهاتفه مرددًا “ما شاء الله .. تبارك الله”.

ويبدو أن الفيديو تم التقاطه ليلاً حيث يظهر بعض السيارات وهي تحاول عبور الطريق رغم تساقط الأمطار بغزارة.

توقعات بحالة من التقلبات الجوية

وتوقع المركز الوطني للأرصاد، حالة من التقلبات الجوية، على ثلاث مناطق تستمر خلال الساعات القليلة القادمة.

وتشمل الحالة الجوية، بمشيئة الله، أمطارًا رعدية وأتربةً مثارة على كل من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

بينما من المتوقع أن تشهد الشرقية خلال الساعات القادمة عواصف رعدية وهطول أمطار غزيرة.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد، أن تستمر الحالة على المدينة المنورة حتى التاسعة من صباح اليوم الثلاثاء، بينما تستمر على الشرقية حتى الـ 11 صباحًا.

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.توقعات الأرصاد: أمطار وعواصف رعدية وأتربة مثارة على ثلاث مناطق