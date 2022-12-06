أفغانستان: مقتل 7 أشخاص وإصابة 13 في انفجار سيارة بإقليم بلخ

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الشرطة الأفغانية: مقتل 5 أشخاص على الأقل بانفجار سيارة بإقليم بلخ شمال البلاد.

وأكد مسؤول أفغاني، مقتل 7 أشخاص وإصابة 13 جراء تفجير عبوة ناسفة استهدف حافلة بمدينة مزار شريف شمال البلاد.

يأتي هذا بعد أيام من الإعلان عن مقتل 19 شخصًا وإصابة 24 بجروح جرّاء ​انفجار​ وقع في مدرسة دينية في مدينة أيبك الشمالية.

باكستان تسحب أعضاء بعثتها الدبلوماسية من كابل

فيما قررت إسلام آباد سحب أعضاء بعثتها الدبلوماسية بعد هجوم مسلح على سفارتها في العاصمة كابل.

رئيس الوزراء الباكستاني يدين الحادث

وفي أول تعليق له على استهداف السفارة أكد رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، أنها محاولة لاغتيال رئيس بعثة بلاده في العاصمة الأفغانية، لافتًا إلى أنه يدين محاولة الاغتيال التي استهدفت مبعوث بلاده لدى أفغانستان، وذلك وسط توترات بين الجارتين.

المملكة تستنكر الهجوم على سفارة باكستان في كابل

كما أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة واستنكارها الشديد للهجوم المسلح على سفارة جمهورية باكستان الإسلامية في العاصمة الأفغانية كابل، والمحاولة الفاشلة لاغتيال القائم بأعمال السفارة الباكستانية.

وجددت الوزارة التأكيد على موقف المملكة الثابت والداعي لنبذ العنف والإرهاب أينما كان، معربةً عن تضامن المملكة التام ووقوفها إلى جانب باكستان وشعبها الشقيق في مواجهة الإرهاب.

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