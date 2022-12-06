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الأسباب والأعراض والعلاج.. كل ما تريد معرفته عن مرض فقر الدم
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الأسباب والأعراض والعلاج.. كل ما تريد معرفته عن مرض فقر الدم

الأسباب والأعراض والعلاج.. كل ما تريد معرفته عن مرض فقر الدم

الأسباب والأعراض والعلاج.. كل ما تريد معرفته عن مرض فقر الدم
٠٩:٥٨:٣٦ ص، الثلاثاء، ١٢ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير

كثيرة هي الأضرار التي يمكن أن يسببها فقر الدم، والتي لا تنحصر بالإرهاق، أو الخمول فقط، إذ يمكن له أن يتسبب أيضًا بتساقط الشعر، وفقدان القدرة على التركيز، وغيرها من الأعراض.

أسباب فقر الدم

وهناك العديد من أسباب فقر الدم وهي:

– البواسير.

-قرحة المعدة والاثني عشر.

-المعالجة بالأسبرين.

-دوالي المريء.

-سرطان القولون والمعدة.

-الديدان.

-وجود ألياف في الرحم.

-التبرع بالدم بشكلٍ متكرر.

أعراض فقر الدم

كان الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، قد حذر من خطورة فقر الدم على الصحة.

وقال النمر، عبر حسابه في “تويتر”، إن من أعراض فقر الدم الشديد:

– ألم شديد في الصدر.

– ضيق التنفس.

– الخفقان.

– الدوخة. ولتجنّب أعراض فقر الدم، يُنصح بمد الجسم بالحديد يوميًا.

علاج فقر الدم

يتسبب فقر الدم في الأساس بنقص الحديد، لذلك ينصح العلماء بتناول الأغذية الغنية بالحديد لعلاجه وهي:

-المحار.

-الفاصولياء البيضاء.

-العدس.

-الشوكولاتة السوداء.

-التونا.

-البطاطا.

-السبانخ.

-الكاجو.

-الزبيب.

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