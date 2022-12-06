الآن.. شاهد تساقط أمطار غزيرة على الظهرة شمال حفر الباطن

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تشهد الآن الظهرة شمال حفر الباطن، تساقط كميات غزيرة من الأمطار وسط أجواء شتوية وانخفاض درجات الحرارة.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تساقط أمطار غزيرة قد تؤدي إلى جريان السيول والأودية على الظهرة شمال حفر الباطن في المنطقة الشرقية.

تعليق الدراسة في حفر الباطن

يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه إدارة تعليم حفر الباطن، تعليق الدراسة، لهذا اليوم الثلاثاء، بناء على ما تحذيرات من ‎المركز الوطني للأرصاد، مؤكدة أن ذلك يأتي حرصًا على سلامة الطلاب والزملاء المعلمين والمعلمات.

حالة مطرية غزيرة على 9 مناطق

وتوقع خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، استمرار الحالة الممطرة السابعة وتساقط أمطار من خفيفة لشبه غزيرة من اليوم الثلاثاء وحتى صباح الأربعاء على مناطق مختلفة من المملكة، مشيرًا إلى أن الحالة المطرية المتوقعة تشمل أجزاء من المنطقة الشرقية ومكة والقصيم وحائل والباحة وعسير والرياض وشرق الطائف وجنوب المدينة المنورة.

هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مناطق القصيم والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، قد تؤدي إلى جريان السيول من تلك المناطق.

استمرار الحالة المطرية وانخفاض درجات الحرارة

يأتي هذا تزامنًا مع استمرار الحالة المطرية وانخفاض درجات الحرارة، حيث تتعرض مناطق مختلفة لهطول أمطار رعدية غزيرة تؤدي لجريان السيول، مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية مثيرة للأتربة والغبار.

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