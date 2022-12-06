اليوم.. آخر موعد للتقديم في وظائف وزارة الصحة
تواصل – فريق التحرير:
ينتهي، اليوم الثلاثاء، موعد التقديم في وظائف وزارة الصحة التي أعلنت عنها قبل أيام.
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شروط وظائف وزارة الصحة
-وثيقة التخرج، مُوضَّحٌ فيها التقديرُ العام، والنسبةُ المئوية أو المعدلُ التراكمي، وتاريخ التخرج.
-الحاصلون على المؤهلات الخارجية يتطلب إرفاق معادلة لجنة المعادلات بوزارة التعليم، مع إرفاق مفاتيح المعدل والسجل الأكاديمي.
-شهادة الامتياز وبطاقة التسجيل المهني للوظائف الصحية سارية المفعول.
-شهادة بِرِنْت التأمينات التفصيلية، ومشهد من صاحب العمل لمن لديهم خبرات.
المجالات
1-أشعة.
2-فيزياء طبية.
3-تصوير ثدي.
4-جودة صحية.
5-أشعة علاجية
6-علاج تنفُّسي.
7-معلوماتية صحية.
8-خدمات طبية طارئة.
9-حوادث وإسعاف.
10-موجات صوتية.
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مواعيد التقديم على وظائف وزارة الصحة
بداية التقديم: الخميس 1444/05/07هـ الموافق 2022/12/01م.
نهاية التقديم: الثلاثاء بتاريخ 1444/05/12هـ الموافق 2022/12/06م.
طريقة التقديم
للتقديم على وظائف وزارة الصحة؛ خلال الفترة الموضحة أعلاه، عبر بوابة التوظيف الرسمية للوزارة:
رابط مباشر لبوابة التوظيف الرسمية (اضغط هنا)
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