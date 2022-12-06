السبب الأول لزيادة حالات الطلاق بالمملكة.. نصيحة لكل زوجة احذري من هذا الأمر

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تزداد حالات الطلاق في المملكة بشكل كبير حتى وصلت إلى تسجيل حالة كل 10 دقائق تقريبًا، ففي أحدث إحصائية فإنه يتم تسجيل ما يقرب من 168 حالة طلاق يوميًا، وهو رقم “مرعب”.

وبينما تتعدد أسباب تلك الظاهرة ويلقي البعض باللوم على الرجل أو المرأة في الوصول إلى تلك الحالة التي تسبب دمارًا في المجتمع، ذهب الكاتب عبد العظيم العويد في مقاله بصحيفة “عكاظ” إلى أن السبب الأكبر للطلاق هو لجوء الزوجة إلى شخص «مخبب» للحصول على النصيحة.

الرسول حذر من الاستماع إلى المخببين والمخببات

وقد حذر الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم من ذلك ونهى الرجل والمرأة عن الاستماع إلى “المخببين”، في قوله: «من خبب زوجة امرئ أو مملوكة فليس منا» (رواه أبو داود)، ويقول صلى الله عليه وسلم «لعن الله من خبب امرأة على زوجها ولعن الله من خبب رجلاً على امرأته» (صحيح مسلم)،

وقال “العويد” إن هذا الشخص – المخبب – الذي ربما يكون أحد أفراد عائلة الزوجة أو إحدى صديقاتها أو غير ذلك، يقوم بدفع الزوجة إلى تحدي زوجها وطلب الطلاق منه، عوضًا عن أن يقوم بنصيحتها وتهدئة الوضع بينها وبين زوجها.

وروى الكاتب العديد من القصص لزوجات طلبن الطلاق من أزواجهن ثم ندمن بعد ذلك على هذا القرار لما تسبب فيه من ضياع مستقبلهن ومستقبل أولادهن كذلك.

وفي تعليقه على تلك الظاهرة، قال المحامي عبد الله سلمان إن بعض وكلاء القضايا من غير الأمناء قد يكونون سببًا في تصعيد قضايا النزاع بين الزوجين بغرض مادي، مشيرًا إلى أن التخبيب عمومًا يعود لأسباب عديدة منها الغيرة والحقد والاستغلال.

ارتفاع أعداد حالات الطلاق في المملكة

وشهدت المملكة خلال العشر سنوات الأخيرة ارتفاعًا ملحوظًا في حالات الطلاق وتحديدًا منذ عام 2011، وارتفعت حالات الطلاق في عام 2022 عن الأعوام السابقة، فقد كان عدد حالات الطلاق في عام 2010 هي 9233 حالة.

ووصل إجمالي عدد صكوك الطلاق حسب ما جاء في بيانات الهيئة العامة للإحصاء إلى 57 ألفًا و595 صكا، وذلك خلال الشهور الأخيرة من عام 2020، مرتفعة عن عام 2019 بنسبة 12.7%.

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