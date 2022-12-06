بالفيديو.. «الخثلان» يوضح أعظم أسباب الثَّبات وزيادة الإيمان

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قال رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، والأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الشيخ سعد الخثلان: إن قراءة القرآن الكريم وتدبره من أهم أسباب الثبات على الحق وزيادة الإيمان.

أعظم أسباب الثبات وزيادة الإيمان

وأوضح في مقطع فيديو نشره على حسابه في «تويتر»، أن من أعظم أسباب الثبات وزيادة الإيمان للعبد المسلم، هو قراءة القرآن وتدبر آياته، لأنه إذا تدبر القرآن سوف يتنقل ما بين ذكر أحوال الآخرة، والجنة والنار، وذكر قصص الأمم السابقة، وما في القرآن من الوعد والوعيد والموعظة.

القرآن فيه كل ما يصلح حال الأفراد والمجتمعات

وأضاف أن كتاب الله تعالى فيه كل ما يصلح حال الأفراد والمجتمعات في كل زمان ومكان، وأن القرآن الكريم فيه من الأمور التي إذا وقف معها المسلم لابد أن إيمانه يزيد كما قال الله تعالى: «وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا»، فإذا استمعوا للقرآن استماعًا زادهم إيمانًا.

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وأشار إلى أن من يقرأ القرآن ويحرص على تلاوته بتدبر، لاشك أن إيمانه يزيد، ويقربه الله عز وجل منه ويجعله من خاصته، فأهل القرآن هم أهل الله وخاصته، والقرآن الكريم فيه ما يشفى النفوس ويرفع القدر ويحسن الأخلاق، مؤكدًا أن من تمسك بكتاب الله تعالى وداوم على تلاوته وتدبره زاد إيمانه.