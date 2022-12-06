الثلاثاء، ١٢ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٦ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
غدًا.. مجلس الوزراء يجتمع لإقرار الميزانية العامة للدولة
تنبيه مهم من حساب المواطن بخصوص المبالغ المرتجعة
من اليوم وحتى الغد.. خبير طقس يتوقع حالة مطرية غزيرة على 9 مناطق
تحذير للأمهات: هذا الأمر الشائع قد يتسبب في وفاة الأجنة
بعد احتجاجات واسعة.. الصين تخفف قيود كورونا وتتخذ قرارات عاجلة بشأن هذه المدن
عاجل.. تعليق الدراسة في حفر الباطن بعد تقرير «الوطني للأرصاد»

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

غدًا.. مجلس الوزراء يجتمع لإقرار الميزانية العامة للدولة

غدًا.. مجلس الوزراء يجتمع لإقرار الميزانية العامة للدولة

غدًا.. مجلس الوزراء يجتمع لإقرار الميزانية العامة للدولة
٠٨:٣٠:٣٢ ص، الثلاثاء، ١٢ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ ديسمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – واس:

يعقد مجلس الوزراء غدًا الأربعاء الثالث عشر من شهر جمادى الأولى 1444هـ الموافق للسابع من شهر ديسمبر 2022م، جلسة، لإقرار الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1444 / 1445هـ (2023م).

ارتفاع في الناتج المحلي الإجمالي

وكانت الهيئة العامة للإحصاء كشفت أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة سجل ارتفاعًا بمعدل 11.8%،  خلال الربع الثاني من 2022، مقارنة بالربع الثاني من 2021.

وأوضحت أن السبب يعود إلى الارتفاع الكبير الذي سجلته الأنشطة النفطية بنسبة 23.1%، بالإضافة إلى الارتفاع الذي حققته الأنشطة غير النفطية بنسبة 5.4%، كما ارتفعت أنشطة الخدمات الحكومية بنسبة 2.2%.

وفي سياق متصل، أظهر مسح أن شركات القطاع الخاص غير النفطية في المملكة حافظت على معدل نمو ثابت في يوليو، وإن كان متباطئًا بشكل طفيف عما كان عليه في يونيو، وذلك بدعم من زيادة أعداد العملاء والمشتريات والإنتاج.

اقرأ أيضًا:

حصاد الأسبوع الاقتصادي: المملكة تحقق فائضًا في الميزانية العامة وقرار “أوبك+” يدفع النفط للاضطراب

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية الآن السعودية المملكة الميزانية العامة للدولة الوزراء مجلس الوزراء

مواد ذات صلة

المزيد
مفاجأة.. روسيا تُعلن دعمها مبدأ الصين الواحدة وترفض استقلال تايوان

مفاجأة.. روسيا تُعلن دعمها مبدأ الصين الواحدة وترفض استقلال تايوان

٠٣:٠٢ م، الثلاثاء، ٠٢ أغسطس ٢٠٢٢
قيادي حوثي يُكذِّب الواقع: لا نسعى للسيطرة على مواقع باليمن

قيادي حوثي يُكذِّب الواقع: لا نسعى للسيطرة على مواقع باليمن

٠٢:٢٢ ص، الأحد، ٠٥ أكتوبر ٢٠١٤
بالأسماء والأرقام.. كيف تختار لوحتك الإلكترونية عبر أبشر

بالأسماء والأرقام.. كيف تختار لوحتك الإلكترونية عبر أبشر

١٢:٣١ م، الأحد، ١٨ سبتمبر ٢٠٢٢
«أبل» تواجه أكبر أزمة في تاريخها بسبب «آيفون 14».. لماذا يُعدّ الأعلى سعرًا؟

«أبل» تواجه أكبر أزمة في تاريخها بسبب «آيفون 14».. لماذا يُعدّ الأعلى سعرًا؟

٠٤:٣٣ م، الأثنين، ١٠ أكتوبر ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *