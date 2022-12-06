غدًا.. مجلس الوزراء يجتمع لإقرار الميزانية العامة للدولة

تواصل – واس:

يعقد مجلس الوزراء غدًا الأربعاء الثالث عشر من شهر جمادى الأولى 1444هـ الموافق للسابع من شهر ديسمبر 2022م، جلسة، لإقرار الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1444 / 1445هـ (2023م).

ارتفاع في الناتج المحلي الإجمالي

وكانت الهيئة العامة للإحصاء كشفت أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة سجل ارتفاعًا بمعدل 11.8%، خلال الربع الثاني من 2022، مقارنة بالربع الثاني من 2021.

وأوضحت أن السبب يعود إلى الارتفاع الكبير الذي سجلته الأنشطة النفطية بنسبة 23.1%، بالإضافة إلى الارتفاع الذي حققته الأنشطة غير النفطية بنسبة 5.4%، كما ارتفعت أنشطة الخدمات الحكومية بنسبة 2.2%.

وفي سياق متصل، أظهر مسح أن شركات القطاع الخاص غير النفطية في المملكة حافظت على معدل نمو ثابت في يوليو، وإن كان متباطئًا بشكل طفيف عما كان عليه في يونيو، وذلك بدعم من زيادة أعداد العملاء والمشتريات والإنتاج.

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