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تنبيه مهم من حساب المواطن بخصوص المبالغ المرتجعة

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تنبيه مهم من حساب المواطن بخصوص المبالغ المرتجعة

تنبيه مهم من حساب المواطن بخصوص المبالغ المرتجعة

تنبيه مهم من حساب المواطن بخصوص المبالغ المرتجعة
٠٨:٢٤:٤٩ ص، الثلاثاء، ١٢ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير

قال برنامج “حساب المواطن”، اليوم الثلاثاء، إن المبالغ المرتجعة هي الأثر الرجعي الذي يتم فيه تعويض المستفيدين المستحقين لذلك.

جاء ذلك في تغريدة على تويتر، ردًا على سؤال على أحد المستفيدين حول المقصود بالمبالغ المرتجعة.

ورد حساب المواطن على السائل قائلاً: “عليكم السلام، المبالغ المرتجعة هي الأثر الرجعي الذي يتم فيه تعويض المستفيدين المستحقين لذلك، نسعد بخدمتك”.

ومؤخرًا، أعلن برنامج “حساب المواطن” صدور “نتائج الأهلية” للدورة 61 (شهر ديسمبر 2022)، موضحًا أنه للتحقق من الأهلية يمكن الدخول على البوابة الإلكترونية.

البوابة الإلكترونية للبرنامج

وقال البرنامج، عبر حسابه في “تويتر”، صدرت نتائج الأهلية للدورة 61 (شهر ديسمبر 2022)، وللتحقّق من الأهلية يمكنك الدخول على البوابة الإلكترونية للبرنامج.

دفعة نوفمبر

وكان برنامج حساب المواطن قد أودع قبل نحو 3 أسابيع، 3.5 مليار ريال مخصص دعم شهر نوفمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الستين 11.1 مليون مستفيد.

وبذلك أصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 137 مليار ريال.

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