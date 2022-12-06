بعد احتجاجات واسعة.. الصين تخفف قيود كورونا وتتخذ قرارات عاجلة بشأن هذه المدن

تواصل – وكالات:

بعد أيام من احتجاجات واسعة دعت إلى رفع إجراءات الإغلاق، بدأت الصين تغير سياستها إزاء فيروس كورونا، وقررت تخفيف بعض القيود المرتبطة بجهود مكافحة الفيروس، وألغيت بعض القيود في مناطق في شنغهاي ومدينة غوانجتشو الجنوبية، التي شهدت احتجاجات واشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين.

تغييرات واسعة في أجزاء من العاصمة بكين

وحسب ««BBC، فقد شوهدت تغييرات مماثلة في أجزاء من العاصمة بكين ومدن أخرى، حيث سمحت السلطات الصينية للأشخاص الذين تبين أنهم على اتصال وثيق بحالات إيجابية بالالتزام بحجر صحي في منازلهم، بدلاً من المرافق المركزية.

مطار بكين يتوقف عن إلزامية تقديم الفحص السلبي للقادمين

وأكدت السلطات الصينية أنه اعتبارًا من اليوم فقد توقف مطار بكين عن إلزامية تقديم فحص كورونا السلبي للقادمين من خارج البلاد.

الصين تواجه وضعًا جديدًا يزداد فيه عدد الملقحين

ونقلت عن نائب رئيس الوزراء الصيني، أن سلالة أوميكرون المنتشرة أصبحت أضعف، وأن الصين تواجه وضعًا جديدًا يزداد فيه عدد الملقحين.

متغيرات الفيروس أصبحت ضعيفة وغير مؤثرة

وأشارت إلى أن نتائج دراسة علمية أجريت في جامعة ووهان أظهرت أن متغيرات فيروس كورونا قد ضعفت في قدرتها على التسبب في مرض خطير.

36000 حالة إصابة ووفاة 5200 شخص

وسجلت الصين في الأيام الأخيرة أعلى عدد من حالات الإصابة اليومية بالفيروس حيث سجلت أكثر من 36000 حالة إصابة، وتوفي ما يزيد قليلاً على 5200 شخص منذ بدء الوباء، بحسب البيانات الحكومية.

تواصل الإضرابات العمالية

يأتي هذا في الوقت الذي تتواصل فيه الإضرابات العمالية في منشأة «فوكسكون»، المسؤولة عن إنتاج معظم أجهزة «آيفون 14 برو» بمدينة تشنجتشو في الصين، حيث توقعت مصادر لموقع «بلومبيرج» تقليص الإنتاج بما يقرب من 6 ملايين جهاز.

وأدت القيود الصارمة التي فرضتها الصين إلى فرار آلاف العمال من منشأة «أبل» الرئيسة في البلاد. وتأثر مركز صناعة هواتف «أبل» في تشنجتشو بعمليات الإغلاق واضطراب العمال لأسابيع بعد أن تركت عدوى «كورونا» شركة «فوكسكون» والحكومة المحلية تكافح للسيطرة على تفشي الفيروس.

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