تحذير للأمهات: هذا الأمر الشائع قد يتسبب في وفاة الأجنة

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حذرت دراسة حديثة أجراها باحثون من الصين، بمشاركة باحث في الولايات المتحدة، من وجود صلة بين تلوث الهواء ومعدلات ولادة أطفال ميتين.

وأوضحت الدراسة التي نشرتها مجلة “نيتشر كومينيكيشنز”، أن الأطفال يموتون في هذه الحالة قبل الولادة بفترة وجيزة أو أثنائها بعد استكمال فترة الحمل تقريبًا.

ولفت الباحثون إلى أن تلوث الهواء يلعب دورًا إلى جانب العوامل المعروفة، مثل مضاعفات المخاض، أو مشاكل المشيمة، أو وجود مشاكل صحية لدى الأم، وفق صحيفة “عكاظ”.

تلوث الهواء

وكشف تحليل بيانات أجرته الدراسة أن هناك روابط قوية بين ارتفاع مستوى تلوث الهواء بالجسيمات الدقيقة، وخصوصًا في البلدان الأكثر فقرًا، وزيادة وفيات المواليد عند الولادة.

وتصدرت الهند قائمة الدول الأعلى تسجيلاً لحالة ولادة طفل ميت، والتي تبلغ 217.000 من أصل 25 مليون ولادة كل عام، وهي الدولة التي تشهد أسوأ معدّل تلوث للهواء بالجسيمات الدقيقة.

وتقدر منظمة الصحة أن ما يقرب من مليوني حالة حمل ميت تحدث في جميع أنحاء العالم سنويًا.

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