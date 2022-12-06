عاجل.. تعليق الدراسة في حفر الباطن بعد تقرير «الوطني للأرصاد»

تواصل – فريق التحرير:

أعلن تعليم حفر الباطن، تعليق الدراسة، لهذا اليوم الثلاثاء، بناء على ما تحذيرات من ‎المركز الوطني للأرصاد.

وأوضح أن ذلك يأتي حرصًا على سلامة أبنائنا الطلاب وبناتنا الطالبات والزملاء المعلمين والمعلمات.

توقعات المركز الوطني للأرصاد

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مناطق القصيم والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، قد تؤدي إلى جريان السيول من تلك المناطق.

أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة

في حين يتوقع هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق حائل والأجزاء الشمالية والغربية من منطقة الرياض ومكة المكرمة تشمل الأجزاء الساحلية منها، كذلك مرتفعات جازان وعسير والباحة.

تكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر

ولا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على الأجزاء من مناطق الشرقية، الحدود الشمالية، القصيم وحائل، كذلك مرتفعات مكة المكرمة وعسير.

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