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علماء يبتكرون أول علاج فعال للسِّمنة باستخدام مواد نانوية
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علماء يبتكرون أول علاج فعال للسِّمنة باستخدام مواد نانوية

علماء يبتكرون أول علاج فعال للسِّمنة باستخدام مواد نانوية

علماء يبتكرون أول علاج فعال للسِّمنة باستخدام مواد نانوية
٠٧:٣٢:٠٢ ص، الثلاثاء، ١٢ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

كشف باحثون من جامعة كولومبيا الأمريكية، عن طريقة جديدة لعلاج السِّمنة باستخدام المواد النانوية موجبة الشحنة، التي يمكن أن تستهدف مناطق معينة من الدهون وتمنع التخزين غير الصحي للخلايا الدهنية المتضخمة، حيث تعيد تلك المواد تشكيل الدهون بدلاً من تدميرها، كما يفعل شفط الدهون.

وأوضحوا أن الأنسجة الدهنية تحتوي على كميات كبيرة من الخلايا السالبة الشحنة، والتي يمكن استهدافها بمادة نانوية موجبة الشحنة، تم إنتاجها من جيل (P – G3).

وخلال التجارب على الفئران البدينة، وجد الباحثون أنه عند حقن تلك المادة، انتشرت بسرعة في جميع أنحاء الأنسجة سواء الحشوية أو تحت الجلد.

العلاج سيكون متوفرًا خلال بضع سنوات

وقال لي تشيانغ، الأستاذ المشارك في علم الأمراض وبيولوجيا الخلية بمركز إيرفينغ الطبي في جامعة كولومبيا، والباحث الرئيس بالدراسة، إنه من المتوقع أن تكون تقنيتهم جاهزة للتطبيق على البشر كعلاج للسمنة، خلال بضع سنوات.

وقال ردًا على سؤال حول مدى إتاحتها بشكل مبسط: «سنبذل قصارى جهدنا لتكون بسيطة وعملية، ولكن المؤكد أنه يجب تشغيلها بواسطة أشخاص لديهم تدريب مناسب لضمان السلامة، ولا أعتقد أنه سيكون من الممكن أن ينفذها الشخص في المنزل بنفسه».

وأضاف أنهم يعملون الآن على الحصول على الملكية الفكرية للمواد النانوية المستخدمة في التقنية، تمهيدًا لتسويقها لتكون متاحة في المستشفيات.

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