أبرزها القصيم.. «الأرصاد» يتوقع هطول أمطار غزيرة مع جريان للسيول على هذه المناطق

تواصل – واس:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مناطق القصيم والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، قد تؤدي إلى جريان السيول من تلك المناطق.

أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة

في حين يتوقع هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق حائل والأجزاء الشمالية والغربية من منطقة الرياض ومكة المكرمة تشمل الأجزاء الساحلية منها، كذلك مرتفعات جازان وعسير والباحة.

تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر

ولا يستبعد تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على الأجزاء من مناطق الشرقية، الحدود الشمالية، القصيم وحائل، كذلك مرتفعات مكة المكرمة وعسير.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20- 40 كيلو متر في الساعة على الجزئيين الشمالي والأوسط، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 20-40 كيلو متر في الساعة على الجزء الجنوبي، تصل إلى 50 كيلو متر في الساعة على الجزئيين الأوسط والجنوبي مع السحب الرعدية، وارتفاع الموج من المتر إلى المترين قد يصل إلى ثلاثة أمتار على الجزئيين الأوسط والجنوبي مع السحب الرعدية، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 20-40 كيلو متر في الساعة، قد تصل إلى 50 كيلو متر في الساعة مع السحب الرعدية على الجزء الشمالي، وبسرعة 15-30 كيلو متر في الساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى المتر ونصف قد يصل إلى مترين ونصف مع السحب الرعدية، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج ويكون مائج على الجزء الشمالي مع السحب الرعدية.

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