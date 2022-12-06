الثلاثاء، ١٢ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٦ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
توقعات الأرصاد: أمطار وعواصف رعدية وأتربة مثارة على ثلاث مناطق
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توقعات الأرصاد: أمطار وعواصف رعدية وأتربة مثارة على ثلاث مناطق

توقعات الأرصاد: أمطار وعواصف رعدية وأتربة مثارة على ثلاث مناطق

توقعات الأرصاد: أمطار وعواصف رعدية وأتربة مثارة على ثلاث مناطق
٠٣:٠٠:٢٤ ص، الثلاثاء، ١٢ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد، حالة من التقلبات الجوية، على ثلاث مناطق تستمر خلال الساعات القليلة القادمة.

وتشمل الحالة، الجوية بمشيئة الله، أمطار رعدية وأتربة مثارة على كل من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

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بينما من المتوقع أن تشهد الشرقية خلال الساعات القادمة عواصف رعدية وهطول أمطار غزيرة.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد، أن تستمر الحالة على المدينة المنورة  حتى التاسعة من صباح اليوم الثلاثاء، بينما تستمر على الشرقية حتى الـ 11 صباحا.

بينما تستمر الحالة الجوية على منطقة مكة المكرمة حتى الساعة الثامنة مساء بمشيئة الله تعالى.

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أمطار أمطار رعدية الأرصاد الطقس عواصف رعدية غبار

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