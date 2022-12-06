أزمة تكدس شاحنات في اليوم الأول لتطبيق سقف سعري للنفط الروسي

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قال وسطاء شحن، وتجار نفط، وخدمات التعقب بالأقمار الصناعية، أمس الإثنين، إن نحو 19 ناقلة نفط خام تنتظر لعبور المياه التركية.

أنقرة تطلب وجود تغطية تأمينية للسفن

وذكرت صحيفة فاينانشال تايمز أن ناقلات النفط بدأت تتكدس قبالة سواحل تركيا، في اليوم الأول من بدء تطبيق سقف الأسعار الغربي على الخام الروسي، مع مطالبة أنقرة بتقديم إثبات جديد على وجود تغطية تأمينية لجميع السفن.

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عقاب دولي على روسيا

وبدأت دول مجموعة السبع وأستراليا ودول الاتحاد الأوروبي، وعددها 27، تطبيق سقف لسعر النفط الخام الروسي المنقول بحرا عند 60 دولارا للبرميل هذا الأسبوع، وهو أحدث إجراء غربي لمعاقبة موسكو على الحرب في أوكرانيا.



ويسمح الاتفاق بشحن النفط الروسي إلى دول أخرى باستخدام ناقلات من دول مجموعة السبع والدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، وشركات التأمين والمؤسسات الائتمانية، إن كانت الشحنة مشتراة عند السقف المحدد لسعر البرميل أو أقل.