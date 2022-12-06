الثلاثاء، ١٢ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٦ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
أزمة تكدس شاحنات في اليوم الأول لتطبيق سقف سعري للنفط الروسي
توقعات الأرصاد: أمطار وعواصف رعدية وأتربة مثارة على ثلاث مناطق
الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني تعلن عن وظائف شاغرة بعدة مدن
«الخضيري» يحذر من خطورة مشروبات الطاقة على الأطفال والنشء
سترة مبتكرة لتحسين حالات مرضى الشلل الدماغي والتصلب المتعدد
المركز البيئي يعلن توفر وظائف بالرياض لعدة تخصصات

الرئيسية

 /

دولي

 /

أزمة تكدس شاحنات في اليوم الأول لتطبيق سقف سعري للنفط الروسي

أزمة تكدس شاحنات في اليوم الأول لتطبيق سقف سعري للنفط الروسي

أزمة تكدس شاحنات في اليوم الأول لتطبيق سقف سعري للنفط الروسي
٠٣:٠١:٤٩ ص، الثلاثاء، ١٢ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ ديسمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

قال وسطاء شحن، وتجار نفط، وخدمات التعقب بالأقمار الصناعية، أمس الإثنين، إن نحو 19 ناقلة نفط خام تنتظر لعبور المياه التركية.

أنقرة تطلب وجود تغطية تأمينية للسفن

وذكرت صحيفة فاينانشال تايمز أن ناقلات النفط بدأت تتكدس قبالة سواحل تركيا، في اليوم الأول من بدء تطبيق سقف الأسعار الغربي على الخام الروسي، مع مطالبة أنقرة بتقديم إثبات جديد على وجود تغطية تأمينية لجميع السفن.

اقرأ أيضا:

الكرملين: لن نعترف بقرار فرض سقف على سعر النفط الروسي

بـ 60 دولار.. مجموعة الـ7 وأستراليا تتفقان على سقف لسعر النفط الروسي

عقاب دولي على روسيا 

وبدأت دول مجموعة السبع وأستراليا ودول الاتحاد الأوروبي، وعددها 27، تطبيق سقف لسعر النفط الخام الروسي المنقول بحرا عند 60 دولارا للبرميل هذا الأسبوع، وهو أحدث إجراء غربي لمعاقبة موسكو على الحرب في أوكرانيا. 

ويسمح الاتفاق بشحن النفط الروسي إلى دول أخرى باستخدام ناقلات من دول مجموعة السبع والدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، وشركات التأمين والمؤسسات الائتمانية، إن كانت الشحنة مشتراة عند السقف المحدد لسعر البرميل أو أقل.

الكلمات الدلالية:
أخبار النفط الاتحاد الأوروبي النفط الروسي تركيا تكدس شاحنات النفط سقف سعري للنفط الروسي

مواد ذات صلة

المزيد
فنان سوري يثير جدلا لحديثه بكلمات “نابية”.. وتأكيده: الجيش السوري ليس مهمته محاربة إسرائيل

فنان سوري يثير جدلا لحديثه بكلمات “نابية”.. وتأكيده: الجيش السوري ليس مهمته محاربة إسرائيل

٠٦:٢٥ م، الخميس، ٠٥ مايو ٢٠١١
فرنسا توسع نطاق عملياتها العسكرية في مالي

فرنسا توسع نطاق عملياتها العسكرية في مالي

١١:٣٤ م، الأثنين، ٠٨ أبريل ٢٠١٣
بالفيديو.. ولادة طفل مشوه في سوريا جراء تأثر والديه بـ”كيماوي الأسد”

بالفيديو.. ولادة طفل مشوه في سوريا جراء تأثر والديه بـ”كيماوي الأسد”

١١:٣٨ م، الأثنين، ١٦ فبراير ٢٠١٥
حلب تُباد.. وأمريكا وروسيا تتناوشان إعلامياً دون حراك (صور)

حلب تُباد.. وأمريكا وروسيا تتناوشان إعلامياً دون حراك (صور)

٠٧:٣٤ م، الخميس، ٢٩ سبتمبر ٢٠١٦

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *