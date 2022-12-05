الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني تعلن عن وظائف شاغرة بعدة مدن
تواصل – فريق التحرير:
أعلنت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة لحملة الثانوية فأعلى، للعمل في عدة مدن، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
المسمى الوظيفي:
مرافق مرضى (3 وظائف):
المؤهلات والخبرات:
- مكان العمل (الرياض، جدة).
- شهادة الثانوية العامة أو الدبلوم.
- لحملة الثانوية خبرة لا تقل عن سنة، لحملة الدبلوم لا تشترط الخبرة).
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مُنسق – برنامج تمهير:
المؤهلات والخبرات:
- مكان التدريب (المدينة المنورة).
- درجة البكالوريوس في تخصص (الإدارة الصحية، إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.
- تنطبق عليه شروط برنامج تمهير.
وظائف صحية مُتعددة (5 وظائف):
المؤهلات والخبرات:
- مكان العمل (الرياض، المدينة المنورة).
- وظائف طبية مُتعددة (24 وظيفة):
- مكان العمل (الطائف، المدينة المنورة، الأحساء، الرياض، الدمام، جدة).
طريقة التقديم:
أوضحت الشؤون الصحية أن التقديم مُتاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي – (من ثم اختيار قسم Training): (اضغط هنا).
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