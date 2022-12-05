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الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني تعلن عن وظائف شاغرة بعدة مدن

الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني تعلن عن وظائف شاغرة بعدة مدن

الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني تعلن عن وظائف شاغرة بعدة مدن
٠٢:٥٧:٣٢ ص، الثلاثاء، ١٢ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة لحملة الثانوية فأعلى، للعمل في عدة مدن، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

 مرافق مرضى (3 وظائف):

المؤهلات والخبرات:

  •  مكان العمل (الرياض، جدة).
  •  شهادة الثانوية العامة أو الدبلوم.
  •  لحملة الثانوية خبرة لا تقل عن سنة، لحملة الدبلوم لا تشترط الخبرة).

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 مُنسق – برنامج تمهير:

المؤهلات والخبرات:

  •  مكان التدريب (المدينة المنورة).
  • درجة البكالوريوس في تخصص (الإدارة الصحية، إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.
  •  تنطبق عليه شروط برنامج تمهير.

وظائف صحية مُتعددة (5 وظائف):

المؤهلات والخبرات:

  •  مكان العمل (الرياض، المدينة المنورة).
  •  وظائف طبية مُتعددة (24 وظيفة):
  •  مكان العمل (الطائف، المدينة المنورة، الأحساء، الرياض، الدمام، جدة).

طريقة التقديم:

أوضحت الشؤون الصحية أن التقديم مُتاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي – (من ثم اختيار قسم Training): (اضغط هنا).

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