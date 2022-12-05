«الخضيري» يحذر من خطورة مشروبات الطاقة على الأطفال والنشء

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حذر الدكتور فهد الخضيري، الباحث المتخصص في علم المسرطنات، من خطور مشروبات الطاقة على الأطفال والنشء.

وقال الخضيري، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “من الخطر اندفاع وإدمان الأطفال وبعض المراهقين لمشروبات الطاقة والتي تحتوي على كافيين وتورين وسكر عال”.

وأضاف الخضيري، أن بعض المحلات تسمى محلات عصائر وهي أبعد ما تكون عن العصائر، والبعض يسميها موهيتو أو أسماء غريبة ذات ايحاءات لا أخلاقية.

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وأكد الدكتور فهد الخضيري، أن هذه المشروبات ما هي إلا ضخ كافيين عال وأحماض امينية بلا تقنين.

هذا ويحذر خبراء الصحة من أن الإفراط في تناول مشروبات الطاقة، يؤدي إلى اضطرابات نظم القلب، وداء السكري، وتسوس الأسنان.

وفي هذا السياق، أوضحت خبيرة التغذية الألمانية زيلكه فولبريشت أن مشروبات الطاقة تحتوي على الكافيين بنسبة 32 مليغرام لكل 100 مليلتر، ما يحفز الجهاز القلبي الوعائي والجهاز العصبي المركزي، ويرفع مستوى اليقظة والانتباه.

أيضا حذرت خبيرة التغذية الألمانية آنكه إيلرز من الإفراط في تناول الكافيين، الذي يسبب العصبية، ونوبات التعرق، وخفقان القلب، وخطر الإصابة باضطرابات نظم القلب.

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