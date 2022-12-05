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سترة مبتكرة لتحسين حالات مرضى الشلل الدماغي والتصلب المتعدد
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سترة مبتكرة لتحسين حالات مرضى الشلل الدماغي والتصلب المتعدد

سترة مبتكرة لتحسين حالات مرضى الشلل الدماغي والتصلب المتعدد

سترة مبتكرة لتحسين حالات مرضى الشلل الدماغي والتصلب المتعدد
٠٢:٤٣:١٣ ص، الثلاثاء، ١٢ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

ابتكر عالم، سترة “بدلة” مخصصة لمرضى الشلل الدماغي والتصلب المتعدد، يسهم ارتداؤها في تحسين حالات المرضى المصابين بـ “MS”.

تجارب تثبت نجاح التقنية

وأجريت تجارب السترة التي أطلق عليها اسم  “إكسوبلس مولي” على مرض  السكتات الدماغية، الذين يعانون من صعوبات جمة في الحركة، حيث خفّفت آلامهم وحسّنت قدرتهم على المشي، حتى إنها غيّرت حياة بعض منهم، حسب “القبس”.

وذكرت شبكة «بي بي سي» أن البدلة تحتوي على 58 قطباً كهربائياً، موضحة أنه عند ارتداء المريض لها وتشغيلها لمدة ساعة، يتم إرسال نبضات كهربائية خفيفة إلى العضلات، تجعلها أكثر استرخاء، وتضمن أن يتحسّن اتزان المريض وطريقة وقوفه.

الشلل الدماغي - علاج - صعوبة الحركة - الشلل

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تساعد في وصول الإشارات إلى المخ

وقال مخترع البدلة فريدرك لوندكفيست: “عند التشغيل يتم تفعيل عدد من الأقطاب الكهربائية داخلها للوصول لعضلات لا يمكن للمخ الوصول لها، بسبب إصابته”.

وشرحت سارة جين، المصابة بالشلل الدماغي ما حدث لها بعد ارتداء البدلة، بالقول: “شعرت فوراً بالراحة، ولم تكن هناك معاناة من أي صعوبات في الحركة، لقد كان تأثير البدلة فورياً، ولم أصدق أنني واقفة على قدمي، حيث إنني لم أستطع قبل ذلك الوقوف على قدمي أبداً”.

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ابتكار علمي بدلة بعلاج الشلل الدماغي علاج السكتة الدماغية مرض التصلب المتعدد

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