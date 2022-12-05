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المركز البيئي يعلن توفر وظائف بالرياض لعدة تخصصات
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المركز البيئي يعلن توفر وظائف بالرياض لعدة تخصصات

المركز البيئي يعلن توفر وظائف بالرياض لعدة تخصصات

المركز البيئي يعلن توفر وظائف بالرياض لعدة تخصصات
٠٢:٤١:٥٧ ص، الثلاثاء، ١٢ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة، في عدد من التخصصات للعمل في الرياض؛ وذلك وفقا للتفاصيل.

المسميات الوظيفية:

أخصائي عمليات الموارد البشرية:

المؤهلات والخبرات

خبرة لا تقل عن 3 سنوات) في عمليات الموارد البشرية

معرفة بنظام العمل والإجراءات الحكومية « إجادة اللغة الإنجليزية بمستوى متقدم

المؤهلات العلمية

شهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال / الموارد البشرية أو أي تخصص ذو صلة.

مدير إدارة تخطيط الموارد البشرية

المؤهلات والخبرات

– يفضل شهادة احترافية في المجال من (CIPD(Level خبرة لا تقل عن (5) سنوات) في تخطيط الموارد البشرية.

– معرفة عميقة بأفضل الممارسات في التطوير التنظيمي. إجادة اللغة الإنجليزية بمستوى متقدم.

– مهارات عالية في استخدام برامج الأوفيس. بكالوريوس او ماجستير في إدارة الأعمال / الموارد البشرية أو أي تخصص ذو صلة أو SHRM

عن المركز

المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي هو مركز حكومي سعودي مقرّه الرياض، تأسس في مارس 2019، يهدف المركز إلى تفعيل الرقابة على الأفراد والجهات الحكومية وغير الحكومية والمشاريع في المملكة مباشرة، وذلك لضمان الالتزام بالأنظمة واللوائح والمعايير والاشتراطات البيئية المعتمدة.

طريقة التقديم :

أوضح المركز، أن التقديم متاخ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 5 ديسمبر 2022م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – ( هنا ).

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