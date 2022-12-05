موسكو: الحديث عن تسليم محطة زابوريجيا لأي طرف ثالث أمر مرفوض

تواصل – فريق التحرير:

أكدت وزارة الخارجية الروسية أنه لا يمكن الحديث عن تسليم محطة زابوريجيا الذرية لأي طرف ثالث، أو رفع السيطرة الروسية عنها، لأنها على أرض أصبحت روسية.

وفي هذا السياق، قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا لوكالة “نوفوستي”، إنه “لا يمكن أي حديث عن إخراج محطة زابوريجيا الذرية من السيطرة الروسية أو تسليمها لأي طرف ثالث”.

وتابعت المسؤولة الروسية، أن “المحطة تقع على الأراضي الروسية وتخضع للإدارة الروسية بالكامل”، مؤكدة أن روسيا الطرف الوحيد القادر على ضمان سلامة المحطة النووية”.

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وفي وقت سابق، أكد الكرملين، أن روسيا لن تنسحب من المنطقة التي تقع فيها المحطة النووية في زابوريجيا، رغم تحذيرات وكالة الطاقة الذرية.

وأوضح الناطق باسم الكرملين، ديميتري بيسكوف، أنّ روسيا لن تسحب قواتها من بلدة إنرجودار التي تقع فيها محطة الطاقة النووية في إقليم زابوريجيا.

وقال بيسكوف رداً على سؤال حول تصريحات الجانب الأوكراني في هذا الشأن: “لا داعي للبحث عن أي مؤشرات ليست موجودة، ولا يمكن أن تكون”.

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