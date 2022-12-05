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مكافحة المخدرات تعلن فتح باب القبول والتسجيل للوظائف العسكرية

مكافحة المخدرات تعلن فتح باب القبول والتسجيل للوظائف العسكرية

مكافحة المخدرات تعلن فتح باب القبول والتسجيل للوظائف العسكرية
٠٢:١٩:٢٣ ص، الثلاثاء، ١٢ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول والتسجيل على الوظائف العسكرية للمديرية العامة لمكافحة المخدرات (رجال) على رتبة  جندي ( أعمال وسائل رقابية حية)، وذلك على النحو التالي:

الشروط:

– أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من ذلك من نشأ مع والديه أثناء خدمة الدولة خارج المملكة.

– أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك والسمعة وغير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

– أن لا يكون المتقدم سبق له التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية أو أنهيت خدماته من أحد الكليات أو المراكز أو المعاهد العسكرية لأي سبب أو موظف في جهة حكومية.

– ألا يكون متزوجاً من غير سعودية.

– أن يجتاز المتقدم كافة إجراءات واختبارات القبول.

– أن يتناسب الطول مع الوزن حسب اللائحة الطبية.

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ملاحظة مهمة :

تعبأ الحقول بمنتهى الدقة وسوف يتم استبعاد كل من يوجد لديه اختلاف في بيانات التسجيل حسب الشروط المعتمدة.

طريقة التقديم:

يبدأ التقديم من السبت 1444/5/9هـ عن طريق الرابط : https://bit.ly/3iumDyo ويستمر حتى يوم الخميس الموافق 1444/5/14

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