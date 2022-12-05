أفعى تسرق حذاءً وتلوذ بالفرار.. (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

تفاعل رواد السوشيال ميديا وحسابات مواقع التواصل الاجتماعي تويتر، مع مقطع فيديو، أظهر أفعى ترتكب فعلا مدهشا.

حاولت مهاجمتهم فألقوا الحذاء تجاهها

ووثق الفيديو ظهور أفعى كبيرة، كانت تتقدم باتجاه أحد المنازل، وحاول الواقفون في مواجهتها إبعادها عن المنزل، فألقى أحدهم حذاء على الأفعى.

وكان رد فعل الأفعى أن تناولت الحذاء الذي ألقي تجاهها ولاذت مسرعة بالفرار، في رد فعل غريب.

اقرأ أيضا:

أفعى طولها 3 أمتار تنقض على طفل عمره 5سنوات.. لن تصدق ما حدث!

عماني يروض أفعى سامة

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، في وقت سابق، مقطع فيديو لمغامر عماني بدعى “أبوعوف”، يقوم بترويض أفعى سامة في أرض بها أحراش بمحافظة ظفار.

ووثق أحد الأشخاص لحظة نجاح المغامر في ترويض الأفعى السامة، حيث تمكن من تنويمها رغم شراستها بطريقة غريبة.

خطورة التعامل مع الأفاعي السامة

وتسبب غالبية لدغات الأفعى الجرسية، وهي من أفاعي الحفر، في نقل السم إلى الدم، الأمر الذي يدمر الأوعية الدموية، ويسبب تلف الأنسجة.