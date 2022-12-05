عبر لينكد إن.. بوبا العربية للتأمين الصحي تطلب موظفين

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تعلن شركة بوبا العربية للتأمين الصحي، عبر موقع لينكدإن للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة للسعوديين، في عدد من التخصصات؛ للعمل بفروع الشركة في عدة مدن، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

مساعد أول مركز الاتصال.

المؤهلات والخبرات:

درجة البكالوريوس في التخصصات الإدارية، تقنية المعلومات أو الأعمال أو التسويق أو الرعاية الصحية.

لا يشترط الخبرة المسبقة.

مهارات ممتازة في التواصل.

مستوى جيد في اللغة الإنجليزية.

عن الشركة:

بوبا العربية للتأمين التعاوني هي شركة تأمين مساهمة سعودية، تأسست في الأول من مايو عام 2008م، يبلغ رأس مال الشركة أربعمئة مليون ريال سعودي، يتمثل نشاط شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني في تقديم كافة خدمات التأمين الطبي، حيث بدأت أولى نشاطها منذ عام 1997م من خلال الشراكة بين مجموعة بوبا العالمية ومجموعة ناظر.

طريقة التقديم:

أوضحت شركة بوبا، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع لينكدإن للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 5 ديسمبر 2022م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).