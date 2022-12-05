بالخطوات.. طريقة استخدام الهواتف القديمة كمستشعر للمنزل الذكي

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يؤكد خبراء التقنية، أن الهواتف القديمة يمكن أن تستخدم في أشياء مفيدة وذكية، ومنها على سبيل المثال كمستشعر للمنزل الذكي.

ويمكن تحويل الهواتف إلى أجهزة منزلية ذكية، باستخدام تطبيقين بسيطين: Galaxy Upcycle و SmartThings. تسمح لك هذه التطبيقات باستخدام مستشعرات الصوت والضوء المدمجة بالهاتف القديم لغرضك المحدد.

ووفقا لخبراء التقنية، يستخدم مستشعر الضوء لقياس مستويات الإضاءة المحيطة، بينما يكتشف مستشعر الصوت ويسجل خمسة أصوات: النباح، والمواء، وبكاء الأطفال، والقرع على الباب، وانكسار الزجاج. وسيرسل هاتفك القديم إشعاراً إلى هاتفك الحالي في كل مرة يسمع فيها مثل هذه الأصوات.

وإليك ما عليك القيام به لتحويل هاتف سامسونغ القديم الخاص بك إلى أي من هذه المستشعرات.

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الخطوة 1: قم بإعداد هاتف سامسونغ الحالي الخاص بك على سبيل المثال:

قبل أي شيء آخر، تحتاج إلى تحديث هواتفك الحالية والقديمة إلى أحدث البرامج. للقيام بذلك، إليك الخطوات التي يجب اتباعها:

– قم بتشغيل تطبيق الإعدادات.

– مرر لأسفل وانقر على “تحديث البرنامج”.

– حدد “تنزيل وتثبيت”.

– اضغط على “تثبيت” لتثبيت التحديثات المتاحة. إذا لم تجد مثل هذا الخيار، فهذا يعني أن هاتفك محدث.

– يمكنك بعد ذلك فتح متجر غوغل بلاي على هاتفك الحالي لتنزيل تطبيق SmartThings وتثبيته. بعد ذلك، تابع إعداد هاتفك الحالي.

– قم بتشغيل تطبيق SmartThings على هاتفك الحالي.

– اضغط على أيقونة الهامبرغر في الصفحة الرئيسية لفتح القائمة.

– حدد “SmartApps”.

– اضغط على علامة الجمع في الزاوية العلوية اليمنى.

– اختر “مختبر SmartThings”.

– حدد “Galaxy Upcycle” من القائمة.

– على شاشة Galaxy Upcycle، انقر على “التالي” لإنشاء رمز QR لتثبيت تطبيق Galaxy Upcycle.

– الخطوة 2: قم بإعداد هاتف سامسونغ القديم الخاص بك كمستشعر ضوئي أو صوت.

وبعد هذه الخطوات، يكون هاتفك الحالي جاهزاً، ويمكنك البدء في إعداد هاتفك القديم ليكون مستشعراً للضوء أو الصوت، من خلال تشغيل التطبيقات التي تحميلها واتباع الخطوات التالية:

• باستخدام هاتفك القديم، امسح رمز الاستجابة السريعة الذي تم إنشاؤه بواسطة هاتفك الحالي. سيؤدي هذا إلى إعادة توجيهك إلى متجر تطبيقات غالاكسي.

•اضغط على زر “تثبيت” في صفحة تطبيق Galaxy Upcycle.

• بعد التنزيل، قم بتشغيل التطبيق.

• اضغط على “ابدأ” في الصفحة الرئيسية لتطبيق Galaxy Upcycle.

• حدد نوع المستشعر الذي تريد استخدامه.

• حدد “متابعة” في المربع المنبثق.

•قم بتعيين الموقع والغرفة التي سيكون فيها المستشعر الخاص بك باستخدام القوائم المنسدلة.

• اضغط على “التالي”. يمكنك الآن رؤية المستشعر قيد التشغيل.

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