«فمن عفا وأصلح».. أغرب ما فعله صاحب متجر مسلم بعدما سرقه لص في بريطانيا

تواصل- فريق التحرير:

تعرض شاب مسلم يمتلك محل لبيع الهواتف في بريطانيا، إلى موقف صعب عندما تعرض للسرقة على يد شاب إنجليزي، لكن كان رد فعله غريبًا يعكس أخلاق الإسلام.

ونشر الشاب مقطع فيديو للواقعة وثقته كاميرا مراقبة داخل المحل، حيث ظهر الشاب بهيئة إسلامية ولحية، وبينما كان يقف أمامه شاب يختار هاتفًا لشرائه، قام فجأة بمحاولة الهروب وبحوزته هاتفين.

ولسوء حظ اللص فإن باب المحل كان مغلقًا، ويبدو أن صاحب المحل يتحكم في فتحه وإغلاقه بنفسه فلم يستطع الهروب وعاد متحسرًا واضعًا الهواتف أمام صاحب المحل مرة اخرى.

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ودار نقاش قصير بين اللص وصاحب المحل المسلم، ثم قام الأخير بفتح الباب للص والسماح له بالهروب دون الإبلاغ عنه.

كما قام صاحب المتجر بكتابة منشور عبر حسابه على أحد مواقع التواصل الاجتماعي مرفقًا به الفيديو، قائلًا:” قال رسول ﷲ ﷺ (الراحمون يرحمهم ﷲ) نعيش أوقاتا صعبة، إي شخص جائع يحتاج طعام فليقم بزيارتنا”.

وأثار رد فعل الشاب المسلم، إعجاب كبير لدى الجميع الذين أثنوا على أخلاقه وصفحه عن اللص رغم أنه كان يمكن أن يتسبب في حبسه، لكنه أيضًا طالب كل من يحتاج طعام بالذهاب إليه، مشيرين إلى أن هذه أخلاق المسلم.