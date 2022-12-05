الإثنين، ١١ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٥ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
«فمن عفا وأصلح».. أغرب ما فعله صاحب متجر مسلم بعدما سرقه لص في بريطانيا
الحوثي يواصل تهديد للملاحة الدولية عبر قنوات مائية والبرلمان اليمني يدين
بـ 16.8 مليار ريال.. أعلى طروحات في السوق منذ 14 عاما
2.5 مليار مرة أقوى.. سامسونج تكور بصمة إصبع لهواتفها المحمولة
هل تثبيت القرنية يساعد في تصحيح النظر؟ استشاري يجيب
تنبيه من الدفاع المدني على القصيم والمنطقة الشرقية حتى ظهر الغد

الرئيسية

 /

اهم الاخبار

 /

«فمن عفا وأصلح».. أغرب ما فعله صاحب متجر مسلم بعدما سرقه لص في بريطانيا

«فمن عفا وأصلح».. أغرب ما فعله صاحب متجر مسلم بعدما سرقه لص في بريطانيا

«فمن عفا وأصلح».. أغرب ما فعله صاحب متجر مسلم بعدما سرقه لص في بريطانيا
٠١:٢٤:٥٥ ص، الثلاثاء، ١٢ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ ديسمبر ٢٠٢٢
0

تواصل- فريق التحرير:

تعرض شاب مسلم يمتلك محل لبيع الهواتف في بريطانيا، إلى موقف صعب عندما تعرض للسرقة على يد شاب إنجليزي، لكن كان رد فعله غريبًا يعكس أخلاق الإسلام.

ونشر الشاب مقطع فيديو للواقعة وثقته كاميرا مراقبة داخل المحل، حيث ظهر الشاب بهيئة إسلامية ولحية، وبينما كان يقف أمامه شاب يختار هاتفًا لشرائه، قام فجأة بمحاولة الهروب وبحوزته هاتفين.

ولسوء حظ اللص فإن باب المحل كان مغلقًا، ويبدو أن صاحب المحل يتحكم في فتحه وإغلاقه بنفسه فلم يستطع الهروب وعاد متحسرًا واضعًا الهواتف أمام صاحب المحل مرة اخرى.

داخل الجامعة.. طلاب هندوس يعتدون على مسلمين (فيديو)

ودار نقاش قصير بين اللص وصاحب المحل المسلم، ثم قام الأخير بفتح الباب للص والسماح له بالهروب دون الإبلاغ عنه.

كما قام صاحب المتجر بكتابة منشور عبر حسابه على أحد مواقع التواصل الاجتماعي مرفقًا به الفيديو، قائلًا:” قال رسول ﷲ ﷺ (الراحمون يرحمهم ﷲ) نعيش أوقاتا صعبة، إي شخص جائع يحتاج طعام فليقم بزيارتنا”.

وأثار رد فعل الشاب المسلم، إعجاب كبير لدى الجميع الذين أثنوا على أخلاقه وصفحه عن اللص رغم أنه كان يمكن أن يتسبب في حبسه، لكنه أيضًا طالب كل من يحتاج طعام بالذهاب إليه، مشيرين إلى أن هذه أخلاق المسلم.

الكلمات الدلالية:
أخلاق المسلم بريطانيا صاحب متجر لص بريطاني

مواد ذات صلة

المزيد
براءة «دشتي» من إحدى قضايا الإساءة للمملكة

براءة «دشتي» من إحدى قضايا الإساءة للمملكة

٠٩:٢٥ م، الأربعاء، ٢٨ سبتمبر ٢٠١٦
«المفتي» يوضح موقفه من برامج هيئة الترفيه الـ«سينما» والحفلات الغنائية

«المفتي» يوضح موقفه من برامج هيئة الترفيه الـ«سينما» والحفلات الغنائية

١١:٣٥ م، الأحد، ٠٨ يناير ٢٠١٧
ولي العهد يلتقي الرئيس الإندونيسي على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (فيديو وصور)

ولي العهد يلتقي الرئيس الإندونيسي على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (فيديو وصور)

٠٣:٤٦ م، الجمعة، ١٨ نوفمبر ٢٠٢٢
هل يمكن إعادة الاختبارات للطلبة الغائبين بأعذار مقبولة؟.. «تعليم الرياض» توضح

هل يمكن إعادة الاختبارات للطلبة الغائبين بأعذار مقبولة؟.. «تعليم الرياض» توضح

١١:٥٣ ص، الثلاثاء، ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٠

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *