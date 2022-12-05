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الحوثي يواصل تهديد للملاحة الدولية عبر قنوات مائية والبرلمان اليمني يدين
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الحوثي يواصل تهديد للملاحة الدولية عبر قنوات مائية والبرلمان اليمني يدين

الحوثي يواصل تهديد للملاحة الدولية عبر قنوات مائية والبرلمان اليمني يدين

الحوثي يواصل تهديد للملاحة الدولية عبر قنوات مائية والبرلمان اليمني يدين
١٢:٥٧:٠٢ ص، الثلاثاء، ١٢ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

استعانت مليشيات الحوثي الانقلابية، بدعم من خبراء حزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني في شق قنوات مائية من البحر الأحمر إلى المزارع في محافظة الحديدة، غربي اليمن، بهظف تقويض أمن حرية الملاحة الدولية.

سينهزم ولن تنفعه قنواته

وكشف البرلمان اليمني، في بيان، أن مليشيات الحوثي تقوم بتشيد قنوات يتجاوز امتدادها 2 كيلومترات وأعماق كبيرة من البحر الأحمر إلى وسط المزارع في الحديدة والتي تتناثر طوال الساحل الشمالي والجنوبي، حسب “العين الإخبارية”.

وتوعد رئيس البرلمان، زعيم مليشيات الحوثي قائلا: “سيبكي وسينهزم ولن تنفعه لا القنوات المائية ولا السواتر الترابية والصخرية أمام عزائم القوات المشتركة وإرادتها الوطنية الصلبة”.

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حشد القوات اليمنية لمواجهة الحوثي 

ويجري رئيس البرلمان اليمني منذ أيام زيارات ميدانية شملت المناطق المحررة في محافظتي تعز والحديدة وذلك ضمن خطة حشد جديدة للقوات اليمنية لمواجهة مليشيات الحوثي وشل قدراتها العسكرية. 

في حين رأى خبراء يمنيون أن تشيد المليشيات الحوثية لها يعد مخططاً جديداً يستهدف تسير القوارب المفخخة لتهديد الملاحة الدولية، مشيرين إلى أنها وجه آخر من الأنفاق الحوثية التي تحولت إلى مقابر لعناصر الانقلابيين أبان معركة الحديدة أواخر 2018.

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أخبار اليمن البرلمان اليمني الجيش اليمني تهديد الملاحة الدولية مليشيا الحوثي ميناء الحديدة

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