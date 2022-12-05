بـ 16.8 مليار ريال.. أعلى طروحات في السوق منذ 14 عاما

تواصل – فريق التحرير:

سجل عدد الطروحات الضخمة في السوق الرئيسة التي شهدها العام الجاري البالغ عددها ثلاثة طروحات، الرقم الأعلى منذ عام 2008.

بنسبة 9.4% من الإجمالي

وبلغ حجم أكبر 10 طروحات ضخمة في تاريخ السوق نحو 178.3 مليار ريال، منها ثلاثة طروحات خلال العام الجاري بقيمة 16.8 مليار ريال ما يشكل 9.4% من الإجمالي، كما وصل عدد الطروحات الضخمة المدرجة في عام 2008 إلى ثلاثة طروحات، حسب “الاقتصادية”.

وتواصل السوق الرئيسة طرح مزيد من الاكتتابات الضخمة، التي تلقى إقبالا واسعا، سواء من فئة المؤسسات أو حتى الأفراد، على عكس الأسواق العالمية التي تشهد تراجعا في الطروحات.

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إقبال على الطروحات من المؤسسات والأفراد

وتلقت الطروحات في السوق الرئيسة العام الجاري إقبالا واسعا سواء من فئة المؤسسات أو حتى الأفراد، حيث بلغت التغطية لـ15 طرحا ما يزيد على 50 مرة.

وراوح متوسط عدد المشاركين الأفراد عند 640 ألف فرد للاكتتاب الواحد، كان أعلاها خلال طرح شركة مرافق عند 1.59 مليون مكتتب، بينما سجل طرح “العرض المتقن” أقل إقبال من فئة الأفراد عند 70.6 ألف مكتتب.

