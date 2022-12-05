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هل تثبيت القرنية يساعد في تصحيح النظر؟ استشاري يجيب
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هل تثبيت القرنية يساعد في تصحيح النظر؟ استشاري يجيب

هل تثبيت القرنية يساعد في تصحيح النظر؟ استشاري يجيب

هل تثبيت القرنية يساعد في تصحيح النظر؟ استشاري يجيب
١١:٥٧:٥٨ م، الإثنين، ١١ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أكد د. حمد الحربي طبيب بصريات، أن تثبيت القرنية هو إجراء بسيط وسهل، والغاية منه منع تقدم القرنية المخروطية وعدم تدهورها حتى لا تصل لمراحل متقدمة.

وأضاف الحربي، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، أن  تثبيت القرنية ليس الغاية منه تصحيح النظر”.

وتابع د. حمد الحربي “يتم تثبيت القرنية، عبر وضع قطرات من مادة مخصصة ( فيتامين B₂ ) ومن ثم تسليط الأشعة فوق البنفسجية عليها وذلك لتقوية روابط القرنية”.

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وفي وقت سابق، ابتكر علماء في “جامعة كوليدج لندن”، أول شبكية عين اصطناعية في المختبر من أطفال يعانون من حالة تسمى “متلازمة أوشر”.

وخلال الدراسة، التي نشرت في مجلة “ستيم سيل ريبورتس”، صنعت شبكية صغيرة من الخلايا الجذعية لثلاثة أطفال يعانون من متلازمة أوشر – وهي مرض وراثي نادر، يؤثر على حاستي السمع والبصر في ذات الوقت، مسببًا ضعفًا في كلا الحاستين أو فقدانهما بشكل تام.
ويمكن رؤية العيون المصغرة، التي يبلغ قطرها حوالي ملليمتر واحد (0.04 بوصة)، وهي تطور مشاكل مبكرة مع الخلايا العصوية المستشعرة للضوء، مقارنة بالعيون الصغيرة المصنوعة من خلايا الأطفال الأصحاء.

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ويمنح هذا التطور، الأمل في علاج الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بالعمى بسبب الأمراض الموروثة، وكذا كبار السن الذين يعانون من الضمور البقعي المرتبط بالعمر، وهو السبب الأكثر شيوعًا لفقدان البصر الشديد لدى الأشخاص فوق سن الخمسين.

واستخدم الباحثون في دراسة متلازمة أوشر، دليلاً جديدًا مهمًا على ما يحدث في العين والذي يسبب تنكس الشبكية – وهو سبب رئيسي للعمى حيث تموت الخلايا الحساسة للضوء التي تسمى العصي والمخاريط.

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الكلمات الدلالية:
الإبصار البصر تثبيت القرنية تصحيح الإبصار

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