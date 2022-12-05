2.5 مليار مرة أقوى.. سامسونج تكور بصمة إصبع لهواتفها المحمولة

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كشفت تقارير حديثة أن شركة سامسونج الكورية الجنوبية تعمل على تطوير مستشعر بصمة الإصبع، وزيادة قوة أمان القياسات الحيوية.

سامسونج تتعاون مع شركة فرنسية

وتستخدم سامسونج ماسحًا ضوئيًا صغيرًا يمكنه قراءة بصمة واحدة في كل مرة، تجعل شاشة “أوليد” بأكملها قادرة على مسح بصمات أصابع متعددة في وقت واحد، حسب “sawtberiut”.

وأكد ديتري ماي الرئيس التنفيذي لشركة “ISORG” وهي شركة فرنسية تصنع مستشعرات بصمات الأصابع للهواتف الذكية، خلال مقابلة أجريت معه مؤخرًا، صحة التسريبات.

وكشف المسؤول أن هذه التكنولوجيا قد تكون جاهزة لدى “سامسونغ” لدمجها في شاشات “أوليد” في غضون عامين فقط.

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قياس عدة بصمات في وقت واحد

وتسمح التقنية لهواتف جالاكسي الذكية والأجهزة اللوحية بقراءة بصمات أصابع متعددة في وقت واحد من خلال شاشات “أوليد” الخاصة بها.



وقالت سامسونج إن استخدام 3 بصمات أصابع في وقت واحد للمصادقة هو أكثر أمانًا بمقدار 2.5 مليار مرة من استخدام بصمة إصبع واحدة فقط.

وأعلنت العملاقة الكورية الجنوبية أنها تطور حل استشعار بصمات الأصابع “All-in-One” لشاشات الجيل التالي OLED 2.0، في مؤتمر IMID قبل بضعة أشهر.