الإثنين، ١١ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٥ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
2.5 مليار مرة أقوى.. سامسونج تكور بصمة إصبع لهواتفها المحمولة
هل تثبيت القرنية يساعد في تصحيح النظر؟ استشاري يجيب
تنبيه من الدفاع المدني على القصيم والمنطقة الشرقية حتى ظهر الغد
أسعار الذهب تستقر وتحافظ على المكاسب والدولار يتراجع
موقف سلبي يثير الاستياء.. شاهد ماذا فعله صينيون بأحد حوادث الطرق
«فلكية جدة»: تعامد القمر الأحدب على الكعبة المشرفة

الرئيسية

 /

تقنية

 /

2.5 مليار مرة أقوى.. سامسونج تكور بصمة إصبع لهواتفها المحمولة

2.5 مليار مرة أقوى.. سامسونج تكور بصمة إصبع لهواتفها المحمولة

2.5 مليار مرة أقوى.. سامسونج تكور بصمة إصبع لهواتفها المحمولة
١٢:٠٣:٥٧ ص، الثلاثاء، ١٢ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠٦ ديسمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

كشفت تقارير حديثة أن شركة سامسونج الكورية الجنوبية تعمل على تطوير مستشعر بصمة الإصبع، وزيادة قوة أمان القياسات الحيوية.

سامسونج تتعاون مع شركة فرنسية

وتستخدم سامسونج ماسحًا ضوئيًا صغيرًا يمكنه قراءة بصمة واحدة في كل مرة، تجعل شاشة “أوليد” بأكملها قادرة على مسح بصمات أصابع متعددة في وقت واحد، حسب “sawtberiut”.

وأكد ديتري ماي الرئيس التنفيذي لشركة “ISORG” وهي شركة فرنسية تصنع مستشعرات بصمات الأصابع للهواتف الذكية، خلال مقابلة أجريت معه مؤخرًا، صحة التسريبات.

وكشف المسؤول أن هذه التكنولوجيا قد تكون جاهزة لدى “سامسونغ” لدمجها في شاشات “أوليد” في غضون عامين فقط.

اقرأ أيضا:

أحدث التسريبات عن هواتف الفئة «S» الجديدة لـ «سامسونج» وموعد طرحها

قياس عدة بصمات في وقت واحد

وتسمح التقنية لهواتف جالاكسي الذكية والأجهزة اللوحية بقراءة بصمات أصابع متعددة في وقت واحد من خلال شاشات “أوليد” الخاصة بها.

وقالت سامسونج إن استخدام 3 بصمات أصابع في وقت واحد للمصادقة هو أكثر أمانًا بمقدار 2.5 مليار مرة من استخدام بصمة إصبع واحدة فقط.

وأعلنت العملاقة الكورية الجنوبية أنها تطور حل استشعار بصمات الأصابع “All-in-One” لشاشات الجيل التالي OLED 2.0، في مؤتمر IMID قبل بضعة أشهر.

الكلمات الدلالية:
أخبار سامسونج تطوير مستشعر بصمة الإصبع سامسونج هواتف سامسونج

مواد ذات صلة

المزيد
6 خطوات تمكنك من الحفاظ على بطارية أجهزة كمبيوتر آبل

6 خطوات تمكنك من الحفاظ على بطارية أجهزة كمبيوتر آبل

٠٨:٣٨ م، الجمعة، ٢٣ يناير ٢٠١٥
بلوغ عدد مستخدمي «واتس آب» مليار

بلوغ عدد مستخدمي «واتس آب» مليار

١١:٣٣ ص، الثلاثاء، ٠٢ فبراير ٢٠١٦
«إل جي» تكشف رسميًا عن أول «هاتف دوار» في العالم

«إل جي» تكشف رسميًا عن أول «هاتف دوار» في العالم

١٢:٢٣ م، الأربعاء، ١٦ سبتمبر ٢٠٢٠
«سامسونج» تُطلق العلامات الذكية «SmartTag» لتعقب الأشياء المفقودة

«سامسونج» تُطلق العلامات الذكية «SmartTag» لتعقب الأشياء المفقودة

٠٥:٣٨ م، الجمعة، ٠٥ فبراير ٢٠٢١

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *