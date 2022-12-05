الإثنين، ١١ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٥ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
تنبيه من الدفاع المدني على القصيم والمنطقة الشرقية حتى ظهر الغد
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تنبيه من الدفاع المدني على القصيم والمنطقة الشرقية حتى ظهر الغد

تنبيه من الدفاع المدني على القصيم والمنطقة الشرقية حتى ظهر الغد

تنبيه من الدفاع المدني على القصيم والمنطقة الشرقية حتى ظهر الغد
١١:٤٣:١١ م، الإثنين، ١١ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

أصدرت المديرية العامة للدفاع المدني، تنبيهات متقدمة بناءً على تقرير المركز الوطني للأرصاد، على منطقتي القصيم والمنطقة الشرقية.

ونشرت “الدفاع المدني” عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، تنبيهًا متقدم من المركز الوطني للأرصاد عن فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على المنطقة الشرقية حتى الساعة 11 صباح يوم الثلاثاء.

ومن المتوقع أن تشمل الحالة كل من ( الخفجي ، النعيرية، قرية العليا، القيصومة، حفر الباطن، الجبيل).

كما صدر تنيه متقدم من المركز الوطني للأرصاد عن فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة القصيم حتى الساعة 11 صباح يوم الثلاثاء.

تشمل الحالة (الأسياح، البدائع، البكيرية، الثامرية، الخبراء، الرس، الشماسية، العمار، الفوارة، المذنب، بريدة، رياض الخبراء، عنيزة، عيون الجواء).

منها الشرقية والقصيم.. «الأرصاد» يتوقع تساقط أمطار غزيرة على هذه المناطق

وكان المركز الوطني للأرصاد نبّه اليوم, من هطول أمطار رعدية على محافظة جدة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية, وتدنٍ في مدى الرؤية, تشمل المناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وبيَّن المركز أن الحالة تبدأ – بمشيئة الله تعالى – من الساعة الثانية صباح يوم غد الثلاثاء حتى الساعة الواحدة مساءً.

الكلمات الدلالية:
الارصاد الدفاع المدني القصيم المنطقة الشرقية

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