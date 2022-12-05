الإثنين، ١١ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٥ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
أسعار الذهب تستقر وتحافظ على المكاسب والدولار يتراجع
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أسعار الذهب تستقر وتحافظ على المكاسب والدولار يتراجع

أسعار الذهب تستقر وتحافظ على المكاسب والدولار يتراجع

أسعار الذهب تستقر وتحافظ على المكاسب والدولار يتراجع
١١:٣٦:٠٢ م، الإثنين، ١١ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

استقرت أسعار الذهب، اليوم، بعد أن سجلت أعلى مستوى لها منذ خمسة أشهر، في الوقت نفسه، سجل الدولار الأمريكي تراجعا.

مؤشر الدولار عند أدنى مستوى منذ يونيو

ودعمت أسعار الفائدة المنخفضة، وتلميحات الاحتياطي الفيدرالي، استقرار الذهب، في حين انخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ستة عملات رئيسة بما في ذلك الين واليورو، 0.18% إلى 104.28، وهو أدنى مستوى منذ 28 يونيو.

أسعار الذهب اليوم 

سجل سعر الذهب في المعاملات الفورية  1799.26 دولار للأوقية بحلول الساعة 07:17 بتوقيت جرينتش، بعد أن لامس أعلى مستوى منذ الخامس من يوليو عند 1809.91 دولار. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1812.10 دولار.

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العملات الأجنبية مقابل الدولار 

تراجع الين الياباني 0.04% مقابل الدولار إلى 134.37 للدولار، بعد أن ارتفع 3.5 في المائة الأسبوع الماضي مبتعدا عن أدنى مستوى سجله في أكتوبر وبلغ 151.94.

وصعد اليورو 0.38% إلى 1.0578 دولار، بعد أن بلغت مكاسبه 1.3 في المائة الأسبوع الماضي. وكان قد لامس في وقت سابق أعلى مستوى له في أكثر من خمسة أشهر عند 1.05835 دولار.

وزاد الجنيه الاسترليني إلى 1.23450 دولار، وهو أفضل مستوى منذ 17 يونيو، وسجل في أحدث تداولات 1.2339 دولار، بارتفاع 0.42%.

وارتفع الدولار الأسترالي 0.75% إلى 0.684 دولار، في حين زاد الدولار النيوزيلندي 0.31 % إلى 0.643 دولار.

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