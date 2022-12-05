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«الوطنية للنقل البحري» تعلن عن وظائف شاغرة.. رابط التقديم

«الوطنية للنقل البحري» تعلن عن وظائف شاغرة.. رابط التقديم

«الوطنية للنقل البحري» تعلن عن وظائف شاغرة.. رابط التقديم
١١:١٣:١٦ م، الإثنين، ١١ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

أعلنت المجموعة الوطنية للنقل البحري (Bahri)، عبر موقع لينكدإن للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات،، للعمل بمقر الشركة في الرياض؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

مدير المبيعات وتطوير الأعمال.

المؤهلات والخبرات:

درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو التسويق أو أي مجال ذي صلة

خبرة 5-8 سنوات خبرة في المبيعات والتجارية.

مواقف خدمة العملاء الممتازة مع درجة عالية من المثابرة والصبر الجيد للغاية في الاستماع إلى آراء / تعليقات العملاء.

عن البحري:

تأسست مجموعة البحري التي كانت تعرف سابقاً بالشركة الوطنية السعودية للنقل البحري بموجب مرسوم ملكي في 1398هـ كشركة مساهمة، يمتلك صندوق الاستثمارات العامة (22%) من أسهمها، وتمتلك شركة أرامكو السعودية للتطوير (20%)، لدى الشركة حالياً (92) سفينة وناقلة نفط عملاقة وتعتبر واحدة من أكبر مزودي الخدمات البحرية في العالم.

طريقة التقديم:

أوضحت البحري، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع لينكدإن للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 5 ديسمبر 2022م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

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اخبار السعودية الوطنية للنقل البحري فرص عمل وظائف شاغرة

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