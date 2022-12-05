«الوطنية للنقل البحري» تعلن عن وظائف شاغرة.. رابط التقديم
تواصل- فريق التحرير:
أعلنت المجموعة الوطنية للنقل البحري (Bahri)، عبر موقع لينكدإن للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات،، للعمل بمقر الشركة في الرياض؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
المسمى الوظيفي:
مدير المبيعات وتطوير الأعمال.
المؤهلات والخبرات:
درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو التسويق أو أي مجال ذي صلة
خبرة 5-8 سنوات خبرة في المبيعات والتجارية.
مواقف خدمة العملاء الممتازة مع درجة عالية من المثابرة والصبر الجيد للغاية في الاستماع إلى آراء / تعليقات العملاء.
عن البحري:
تأسست مجموعة البحري التي كانت تعرف سابقاً بالشركة الوطنية السعودية للنقل البحري بموجب مرسوم ملكي في 1398هـ كشركة مساهمة، يمتلك صندوق الاستثمارات العامة (22%) من أسهمها، وتمتلك شركة أرامكو السعودية للتطوير (20%)، لدى الشركة حالياً (92) سفينة وناقلة نفط عملاقة وتعتبر واحدة من أكبر مزودي الخدمات البحرية في العالم.
طريقة التقديم:
أوضحت البحري، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع لينكدإن للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 5 ديسمبر 2022م.
للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:
رابط التقديم – (اضغط هنا).