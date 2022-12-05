الإثنين، ١١ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٥ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
موقف سلبي يثير الاستياء.. شاهد ماذا فعله صينيون بأحد حوادث الطرق
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موقف سلبي يثير الاستياء.. شاهد ماذا فعله صينيون بأحد حوادث الطرق

موقف سلبي يثير الاستياء.. شاهد ماذا فعله صينيون بأحد حوادث الطرق

موقف سلبي يثير الاستياء.. شاهد ماذا فعله صينيون بأحد حوادث الطرق
١١:٢٩:٠٤ م، الإثنين، ١١ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أظهر مقطع فيديو متداول عبر حسابات موقع التواصل الاجتماعي تويتر، ظاهرة اجتماعية غريبة في الصين، حيث امتنع المارة على إحدى الطرق السريعة عن نجدة شخص انزلق بدراجته البخارية في منتصف الطريق.

لم يتحرك أحد لنجدته

وظل قائد الدراجة ملقى على الأرض، دون أن يتحرك أحد لنجدته أو مساعدته، فيما يظهر أنه مصاب، ويرفع يده طلبا للنجدة، رغم وجود العديد من المارة والسيارات.

وأوردت حسابات على تويتر أن الظاهرة منتشرة في الصين بشكل واسع، دون وجود تفسير، واتهموا الأشخاص الذين شهدوا الحادثة بالتبلد وانعدام الإنسانية.

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الصين تدعو لضبط النفس

وكانت وزارة الخارجية الصينية أعلنت في آخر نوفمبر الماضي، أنها تدعو المحتجين على إجراءات الحد من فيروس كورونا في البلاد، إلى ضبط النفس واحترام القانون.

وأوضحت في بيان لها تعليقًا على الاحتجاجات، أن جميع الحقوق والحريات للمواطن الصيني محمية بموجب القانون، وأن الصين دولة قانون وكل الحقوق والحريات مصانة.

وللمطالبة بإنهاء الإغلاق العام بشأن كورونا، بدأت احتجاجات بمناطق مختلفة في الصين، وفتح مجالات أوسع للحريات السياسية، في موجة مظاهرات واسعة عمت مناطق مختلفة من البلاد.

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