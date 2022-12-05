الإثنين، ١١ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٥ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
أمانة الرياض: أزلنا أكثر من 18 لف مركبة مهملة وتالفة
«الداخلية» تكشف المواقع المشمولة والمحظور استخدام كاميرات المراقبة بداخلها
وظائف شاغرة بعدة تخصصات لدى مؤسسة مسك الخيرية
أهم 10.. وفاة أسرة في خزان مياه وتوضيح هام من حساب المواطن والجوازات
تدفق وجريان السيول جنوب المخواة (فيديو)
نفوق 600 ألف ديك رومي والتخلص من 15 ألف بطة.. إنفلونزا الطيور تجتاح أوروبا

الرئيسية

 /

محليات

 /

أمانة الرياض: أزلنا أكثر من 18 لف مركبة مهملة وتالفة

أمانة الرياض: أزلنا أكثر من 18 لف مركبة مهملة وتالفة

أمانة الرياض: أزلنا أكثر من 18 لف مركبة مهملة وتالفة
١٠:٢٥:٤٣ م، الإثنين، ١١ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ ديسمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت أمانة الرياض، أنها أزالت أكثر من 18 ألف مركبة مهملة وتالفة منذ بداية العام الجاري.

وكتبت عبر حسابها في موقع “تويتر”: “بهدف تحسين المشهد الحضري لمدينتنا.. أزلنا 18,406 مركبات مهملة وتالفة منذ بداية العام، وفرقنا الميدانية مستمرة في الرصد والرفع تحقيقًا لمستهدفات الرياض الطموحة..”.

اقرأ أيضًا:

«المرور» تناشد الاستفادة من المهلة التصحيحية لإسقاط المركبات التالفة عبر «أبشر»

الهدف من إزالة المركبات المهملة والتالفة

وأوضحت أن الهدف من ذلك هو “القضاء على مظاهر التشوه البصري”، و”منع السلوكيات والممارسات المخالفة”، و”الحد من التعدي على الأماكن العامة والطرقات”، و”الحفاظ على بيئة المدينة لتبقى نظيفة”.

اقرأ أيضًا:

«المرور» تناشد الاستفادة من المهلة التصحيحية لإسقاط المركبات التالفة عبر «أبشر»

إسقاط 91 ألف مركبة تالفة ومهملة

وكانت منصة أبشر أعلنت في 21 أغسطس الماضي عن إسقاط 91 ألف مركبة تالفة ومهملة.

وأوضحت أن خدمة إسقاط المركبات تم تقديمها من قبل وزارة الداخلية، وذلك لمساعدة المواطنين والمؤسسات في التخلص من المركبات بشكل سليم بدون التعرض إلى المخالفة القانونية أو العقوبة.

وأشارت إلى أنها تشمل كل أنواع المركبات وذلك مثل النقل العام والنقل الخاص والحافلة الصغيرة، والحافلة العامة، ومركبات الأجرة، وأشغال العامة والدرجات أيضًا.

الكلمات الدلالية:
آخر أخبار السعودية أخبار السعودية أمانة الرياض التشوه البصري السعودية اليوم مركبات مهملة وتالفة

مواد ذات صلة

المزيد
(فيديو) مياه تنساب من وصلات الكهرباء في مدرسة ابتدائية

(فيديو) مياه تنساب من وصلات الكهرباء في مدرسة ابتدائية

٠٦:١٩ م، الأربعاء، ٢١ نوفمبر ٢٠١٢
وزير الداخلية يستقبل رئيس لجنة الشؤون الخارجية بـ«النواب الأمريكي»

وزير الداخلية يستقبل رئيس لجنة الشؤون الخارجية بـ«النواب الأمريكي»

٠٨:٤٤ م، الثلاثاء، ٢٠ فبراير ٢٠١٨
مواطن يعفو عن (حاج كويتي) قتل ابنه

مواطن يعفو عن (حاج كويتي) قتل ابنه

٠٢:٢١ م، الثلاثاء، ٠٢ أكتوبر ٢٠١٢
تنفيذ حكم القتل بحق المواطن «عيد سعيد»

تنفيذ حكم القتل بحق المواطن «عيد سعيد»

٠٢:٤٥ م، الثلاثاء، ١١ ديسمبر ٢٠١٨

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *