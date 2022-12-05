أمانة الرياض: أزلنا أكثر من 18 لف مركبة مهملة وتالفة

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت أمانة الرياض، أنها أزالت أكثر من 18 ألف مركبة مهملة وتالفة منذ بداية العام الجاري.

وكتبت عبر حسابها في موقع “تويتر”: “بهدف تحسين المشهد الحضري لمدينتنا.. أزلنا 18,406 مركبات مهملة وتالفة منذ بداية العام، وفرقنا الميدانية مستمرة في الرصد والرفع تحقيقًا لمستهدفات الرياض الطموحة..”.

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الهدف من إزالة المركبات المهملة والتالفة

وأوضحت أن الهدف من ذلك هو “القضاء على مظاهر التشوه البصري”، و”منع السلوكيات والممارسات المخالفة”، و”الحد من التعدي على الأماكن العامة والطرقات”، و”الحفاظ على بيئة المدينة لتبقى نظيفة”.

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إسقاط 91 ألف مركبة تالفة ومهملة

وكانت منصة أبشر أعلنت في 21 أغسطس الماضي عن إسقاط 91 ألف مركبة تالفة ومهملة.

وأوضحت أن خدمة إسقاط المركبات تم تقديمها من قبل وزارة الداخلية، وذلك لمساعدة المواطنين والمؤسسات في التخلص من المركبات بشكل سليم بدون التعرض إلى المخالفة القانونية أو العقوبة.

وأشارت إلى أنها تشمل كل أنواع المركبات وذلك مثل النقل العام والنقل الخاص والحافلة الصغيرة، والحافلة العامة، ومركبات الأجرة، وأشغال العامة والدرجات أيضًا.