«الحربي»: خلل بتطبيق تويتر لدى البعض.. نصيحة مهمة لجميع المستخدمين

تواصل – فريق التحرير:

أعلن الخبير التقني سالم الحربي عن مشكلة وخلل فني في تطبيق تويتر لدى بعض المستخدمين.

وقال الحربي، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “تويتر في خلل حاليا عند البعض ولا تستطيع تعدل في الإعدادت من خلال التطبيق”.

وأضاف سالم الحربي “سوف يتم إصلاح الخلل قريباً”، ولكن المهم جداً لا تعبث بحسابك وتسلمة لجهات غير موثوقه بحجة إصلاح المشكله لأن الخلل عام.

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وفي وقت سابق، كشف الملياردير الأمريكي ومالك منصة تويتر، إيلون ماسك، أن تويتر بدأت بعملية تطهير المنصة من الحسابات المزيفة.

وأضاف ماسك في تغريدة على حسابه الرسمي في منصة التواصل الاجتماعي الشهيرة “تويتر بدأت بحذف الكثير من حسابات البريد العشوائي (الاحتيالية) في الوقت الحالي، لذلك قد ترى انخفاضًا في أعداد المتابعين”.

يشار إلى أن ماسك استحوذ على منصة تويتر بصفقة بلغت قيمتها 44 مليار دولار، وذلك في أواخر أكتوبر الماضي، بعد أن أعلن سابقًا أنه سيتراجع عنها.

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وجاء تهديد ماسك بالتخلي عن صفقة الاستحواذ على تويتر بسبب ما قاله إن المنصة لم تكشف عن نسبة الحسابات المزيفة فيها.

ولجأت الشبكة إلى القضاء من أجل إلزام ماسك، مالك شركة تسلا ومؤسس سبيس إكس لرحلات الفضاء، الأمر الذي دفعه إلى العودة عن قراره بالتخلي عن الصفقة.

وفي وقت سابق، أعلن ماسك عن ارتفاع قياسي في عدد المستخدمين الجدد على المنصة واسعة الانتشار.

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