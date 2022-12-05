الإثنين، ١١ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٥ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
وظائف شاغرة بعدة تخصصات لدى مؤسسة مسك الخيرية
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وظائف شاغرة بعدة تخصصات لدى مؤسسة مسك الخيرية

وظائف شاغرة بعدة تخصصات لدى مؤسسة مسك الخيرية

وظائف شاغرة بعدة تخصصات لدى مؤسسة مسك الخيرية
١٠:١٢:٥٤ م، الإثنين، ١١ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت مؤسسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز “مسك” عن توفر وظائف شاغرة لحملة مختلف المؤهلات وذلك وفقاً للتفاصيل والشروط الآتية:

المسميات الوظيفية:

ضابط المشروع – ريادة الأعمال

واجبات و مسؤوليات

– الإستراتيجية والميزانية

– دعم التسليم

– إدارة العلاقات

– الإبلاغ

– تحسن مستمر

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مسؤول المشروع – PMO

الوصف الوظيفي 

يدير مسؤول  المشروع دورة حياة إدارة المشروع الكاملة ولتنفيذ مبادرات Misk شديدة التعقيد والواسعة النطاق والاستراتيجية ومبادرات Business Misk ضمن ركيزة / منصة للخطة الإستراتيجية طويلة المدى.

المؤهلات والخبرة

– سعودي الجنسية (يفضل).

– سجل أكاديمي قوي.

– درجة البكالوريوس في الأعمال / الهندسة أو أي مجال ذي صلة.

– درجة الماجستير زائد.

– يجب أن يكون لديه 1-2 سنوات من الخبرة في الشركات الاستشارية مع إنشاء PMO و / أو دور الحوكمة.

– شارك في الإستراتيجية ، ولكن في الغالب كان يعمل في إدارة المشروع.

 

طريقة التقديم

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم (اضغط هنا).

الكلمات الدلالية:
مؤسسة مسك مسك الخيرية وظائف وظائف شاغرة

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