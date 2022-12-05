وظائف شاغرة بعدة تخصصات لدى مؤسسة مسك الخيرية
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أعلنت مؤسسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز “مسك” عن توفر وظائف شاغرة لحملة مختلف المؤهلات وذلك وفقاً للتفاصيل والشروط الآتية:
المسميات الوظيفية:
ضابط المشروع – ريادة الأعمال
واجبات و مسؤوليات
– الإستراتيجية والميزانية
– دعم التسليم
– إدارة العلاقات
– الإبلاغ
– تحسن مستمر
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مسؤول المشروع – PMO
الوصف الوظيفي
يدير مسؤول المشروع دورة حياة إدارة المشروع الكاملة ولتنفيذ مبادرات Misk شديدة التعقيد والواسعة النطاق والاستراتيجية ومبادرات Business Misk ضمن ركيزة / منصة للخطة الإستراتيجية طويلة المدى.
المؤهلات والخبرة
– سعودي الجنسية (يفضل).
– سجل أكاديمي قوي.
– درجة البكالوريوس في الأعمال / الهندسة أو أي مجال ذي صلة.
– درجة الماجستير زائد.
– يجب أن يكون لديه 1-2 سنوات من الخبرة في الشركات الاستشارية مع إنشاء PMO و / أو دور الحوكمة.
– شارك في الإستراتيجية ، ولكن في الغالب كان يعمل في إدارة المشروع.
طريقة التقديم
للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:
رابط التقديم (اضغط هنا).