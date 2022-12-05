وظائف شاغرة بعدة تخصصات لدى مؤسسة مسك الخيرية

ضابط المشروع – ريادة الأعمال

اقرأ أيضا:

مسؤول المشروع – PMO

الوصف الوظيفي

يدير مسؤول المشروع دورة حياة إدارة المشروع الكاملة ولتنفيذ مبادرات Misk شديدة التعقيد والواسعة النطاق والاستراتيجية ومبادرات Business Misk ضمن ركيزة / منصة للخطة الإستراتيجية طويلة المدى.

المؤهلات والخبرة

– سعودي الجنسية (يفضل).

– سجل أكاديمي قوي.

– درجة البكالوريوس في الأعمال / الهندسة أو أي مجال ذي صلة.

– درجة الماجستير زائد.

– يجب أن يكون لديه 1-2 سنوات من الخبرة في الشركات الاستشارية مع إنشاء PMO و / أو دور الحوكمة.

– شارك في الإستراتيجية ، ولكن في الغالب كان يعمل في إدارة المشروع.