الإثنين، ١١ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٥ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
أهم 10.. وفاة أسرة في خزان مياه وتوضيح هام من حساب المواطن والجوازات
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أهم 10.. وفاة أسرة في خزان مياه وتوضيح هام من حساب المواطن والجوازات

أهم 10.. وفاة أسرة في خزان مياه وتوضيح هام من حساب المواطن والجوازات

أهم 10.. وفاة أسرة في خزان مياه وتوضيح هام من حساب المواطن والجوازات
٠٩:٥٩:٤١ م، الإثنين، ١١ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم وأبرز 10 أخبار تم نشرها حتى الساعة العاشرة مساء اليوم الإثنين، والتي جاءت كالتالي:

خادم الحرمين يتلقى رسالة خطية من ولي عهد دولة الكويت

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، رسالة خطية،.. المزيد هنا

خادم الحرمين - ولي عهد الكويت

وفاة 4 أشخاص وإصابة آخر من أسرة واحدة غرقًا داخل خزان مياه بمحايل

شهدت إحدى القرى بمحايل الأسبوع الماضي، حادثا مأساويا راح ضحيته 4 أشخاص من أسرة واحدة غرقا داخل خزان مياه تحت الإنشاء.. المزيد هنا

النيابة تصدر بيانا مهما حول المواقع الإلكترونية ونظم المعلومات

قالت النيابة العامة، اليوم، إن الأنظمة المعلوماتية المنطوية على منظومة الأمن والاقتصاد الوطني.. المزيد هنا

النيابة العامة - أمن البيانات 0- اختراق

«عليكم بالشفائين».. طريقة استخدام العسل في علاج 11 مرضًا

“عليكم بالشفائين العسل والقرآن”، صدق الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم حين قالها وأثبتها العلماء والأطباء على مر العصور، حيث يستخدم العسل في الشفاء من العديد من الأمراض… المزيد هنا

هل يتطلب تحويل تصريح القيادة فحص طبي؟ «المرور» يجيب

أكدت الإدارة العامة للمرور، أهمية مراجعة مدرسة القيادة والتقدم بطلب استبدال تصريح القيادة في حالة الرغبة في ذلك.. المزيد هنا

قيادة - سيارة -المرور - رخصة قيادة

«حساب المواطن» يوضح الإجراء المطلوب حال تجديد عقد الإيجار والحالة غير مؤهل

أكد برنامج حساب المواطن، أنه في حال كانت حالة الأهلية “غير مؤهل” يلزم المستفيد التوجه لتقديم اعتراض على أسباب عدم الأهلية الظاهر لديه.. المزيد هنا

سُرقت دراجته أثناء الصلاة.. قصة عامل «الدليفري» الذي هزت صورته مواقع التواصل

اهتزت مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية بعد انتشار صورة شاب عراقي “عامل دليفري.. المزيد هنا

رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني -- وعامل الدليفري
رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني — وعامل الدليفري

«الجوازات»: المخالفات على رب الأسرة لا يعيق إصدار أو تجديد جواز سفر لأحد التابعين

أعلنت المديرية العامة للجوازات، أن وجود مخالفات على رب الأسرة لا يعيق من إصدار أو تجديد جواز سفر لأحد التابعين.. المزيد هنا

مجلس الوزراء يعقد الأربعاء جلسة لإقرار الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1444 / 1445هـ (2023م)

يعقد مجلس الوزراء، يوم الأربعاء الثالث عشر من شهر جمادى الأولى 1444هـ الموافق للسابع من شهر ديسمبر 2022م، جلسة، لإقرار الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1444 / 1445هـ (2023م).. المزيد هنا

بعد 4 أيام من البحث.. العثور على «مفقود الأحساء» جثة هامدة

أعلن فريق إنجاد للبحث والإنقاذ، العثور على شخص مفقود والمعروف بـ “مفقود الأحساء”، جثة هامدة، بعد تغيبه منذ 4 أيام بظروف غامضة… المزيد هنا

الكلمات الدلالية:
اخبار السعودية الجوازات السعودية اليوم حساب المواطن

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