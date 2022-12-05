تدفق وجريان السيول جنوب المخواة (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق جريان السيول العارمة جنوب محافظة المخواة بمنطقة الباحة.

وأظهر المقطع، أجواء المخواة، بالتزامن مع جريان السيول العارمة، بعد هطول الأمطار الغزيرة على المنطقة.

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد، كان قد توقع، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على عدة مناطق.

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وتشمل الحالة، الأجزاء الشمالية من منطقتي الشرقية والقصيم قد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من تلك المناطق.

في حين تتكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة.

كما لا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من مناطق الشرقية، الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، المدينة المنورة، كذلك مرتفعات مكة المكرمة وعسير.

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