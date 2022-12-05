الإثنين، ١١ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٥ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
تدفق وجريان السيول جنوب المخواة (فيديو)
نفوق 600 ألف ديك رومي والتخلص من 15 ألف بطة.. إنفلونزا الطيور تجتاح أوروبا
بالصور.. حقيبة تشعل مشادة بين راكبين على متن طائرة
9 خطوات لإصدار جواز السفر للتابعين عبر «أبشر»
10 أبواب توصلك لأماكن مصليات ذوي الإعاقة بالمسجد النبوي
شاهد .. المزن الركامي يرسم لوحة فنية بديعة جنوب جدة

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

تدفق وجريان السيول جنوب المخواة (فيديو)

تدفق وجريان السيول جنوب المخواة (فيديو)

تدفق وجريان السيول جنوب المخواة (فيديو)
٠٩:٥٩:٢٥ م، الإثنين، ١١ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ ديسمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق جريان السيول العارمة جنوب محافظة المخواة بمنطقة الباحة.

وأظهر المقطع، أجواء المخواة، بالتزامن مع جريان السيول العارمة، بعد هطول الأمطار الغزيرة على المنطقة.

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد، كان قد توقع، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على عدة مناطق.

اقرا أيضا:

أمطار غزيرة وجريان السيول في بلجرشي (فيديو)

وتشمل الحالة، الأجزاء الشمالية من منطقتي الشرقية والقصيم قد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من تلك المناطق.

في حين تتكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة.

كما لا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من مناطق الشرقية، الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، المدينة المنورة، كذلك مرتفعات مكة المكرمة وعسير.

اقرأ أيضا:

شاهد.. جريان سيول طريق الدرب بمحافظة رجال ألمع بمنطقة عسير

الكلمات الدلالية:
أمطار الباحة المخواة سيول

مواد ذات صلة

المزيد
المدينة.. «التجارة» تداهم مزرعة تستغلها عمالة لإعادة تصنيع الإسفنج الملوث (فيديو)

المدينة.. «التجارة» تداهم مزرعة تستغلها عمالة لإعادة تصنيع الإسفنج الملوث (فيديو)

٠١:٥٦ ص، الثلاثاء، ٢٢ أغسطس ٢٠١٧
نواب أمريكيون: أموال «أوباما» لإيران تدعم الحوثيين في اليمن

نواب أمريكيون: أموال «أوباما» لإيران تدعم الحوثيين في اليمن

٠٧:٢١ ص، الأثنين، ١٧ أكتوبر ٢٠١٦
​الرياض.. ضبط 7 محال تُخزن منتجات طبية في دورات المياه (صور)

​الرياض.. ضبط 7 محال تُخزن منتجات طبية في دورات المياه (صور)

٠٦:٣٩ م، الثلاثاء، ٢٤ فبراير ٢٠١٥
«حدود تبوك» ينقذ شخصاً من الغرق وينتشل 3 جثامين

«حدود تبوك» ينقذ شخصاً من الغرق وينتشل 3 جثامين

١٠:١٣ م، الأحد، ١٦ يوليو ٢٠١٧

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *