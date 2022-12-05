الإثنين، ١١ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٥ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
نفوق 600 ألف ديك رومي والتخلص من 15 ألف بطة.. إنفلونزا الطيور تجتاح أوروبا
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نفوق 600 ألف ديك رومي والتخلص من 15 ألف بطة.. إنفلونزا الطيور تجتاح أوروبا

نفوق 600 ألف ديك رومي والتخلص من 15 ألف بطة.. إنفلونزا الطيور تجتاح أوروبا

نفوق 600 ألف ديك رومي والتخلص من 15 ألف بطة.. إنفلونزا الطيور تجتاح أوروبا
٠٩:٥٨:٢٩ م، الإثنين، ١١ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل- وكالات:

حالة من الرعب تسيطر على اوروبا بعد أن اجتاحت إنفلونزا الطيور العديد من البلدان الأوروبية، ما أدى إلى نفوق آلاف الطيور بمختلف أشكالها، بينما تقوم السلطان بعملية تخلص من آلاف غيرها.

وأعلنت السلطات البيطرية التشيكية، اليوم الإثنين، بدء عملية طارئة للتخلص من نحو 15 ألف بطة في مزرعة للدواجن، بعد تفشي فيروس إنفلونزا الطيور بها.

وظهر فيروس إتش 5 إن1، وهو نوع فرعي من فيروس الإنفلونزا، في مزرعة في قرية فراهيلز الصغيرة بجنوب التشيك في منطقة بوهيميا الجنوبية.

كان بالمزرعة في الأصل 22 ألف بطة، نفق منها 7 ألاف جراء الإصابة بالفيروس خلال الأيام القليلة الماضية.

إعلان منطقة وقائية في جميع أنحاء بريطانيا بعد تفشي إنفلونزا الطيور

ونقلت وكالة الانباء التشيكية “سي تي كيه”، عن مسؤول الصحة العامة، فرانتيسيك كوبا، قوله “هذا يوضح مدى شراسة الفيروس وكيف ينتشر المرض”.

وقد نفقت نصف الديوك الرومية في المزارع المفتوحة التي يتم إنتاجها في المملكة المتحدة، والبالغة 600 ألف ديك رومي من أصل 1.3 مليون طائر مرعى حر، بسبب إنفلونزا الطيور، حسب تصريحات مجلس الدواجن البريطاني.

الكلمات الدلالية:
أوروبا إنفلونزا الطيور بط ديك رومي فيروس الانفلونزا

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