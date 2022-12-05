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بالصور.. حقيبة تشعل مشادة بين راكبين على متن طائرة

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بالصور.. حقيبة تشعل مشادة بين راكبين على متن طائرة

بالصور.. حقيبة تشعل مشادة بين راكبين على متن طائرة

بالصور.. حقيبة تشعل مشادة بين راكبين على متن طائرة
٠٩:٥٣:٢٥ م، الإثنين، ١١ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٠٥ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

اندلعت مشادة بين راكبين بسبب الخلاف بينهما حول المكان المخصص للحقائب أعلى المقعد.

وكان الراكبان يستقلان طائرة تابعة لشركة طيران هندية منخفضة التكلفة، (إندي جو)، لكنهما تنازعا حول المكان المخصص للحقائب.

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تفاصيل المشادة

وشوهد أحدهما وهو يتحدث بغضب، قائلاً: “سيدتي، لقد دفعت مقابل مقعدي. أنا لست هنا راكبًا مجانيًا”، لترد المرأة بالصراخ عليه، فيما بدا للتأكيد على أحقيتها في مكان الحقيبة بدلاً منه.

وجاء ذلك في الوقت الذي حاولت فه ثلاثة مضيفات التدخل لفض الشجار بينهما، ولم يظهر المقطع إلى أي مدى انتهت المشادة بين الراكبين بعد أن توقف قبل تسوية الموقف بينهما.

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قواعد وضع الحقائب في الطائرة

قال أنجوس كيدمان، خبير السفر في موقع المقارنة الأسترالي (فايندر)، إن القاعدة الأساسية في معظم الرحلات الداخلية هي أنه من المفترض أن تضع حقيبة واحدة في الأعلى ثم واحدة أسفل المقعد أمامك.

“ومع ذلك، يتسابق الكثير من الأشخاص على متن الطائرة ويملأون المساحة العلوية بأكياس متعددة”، على ما أفاد لموقع news.com.au.

تابع كيدمان: “قد تفترض أن المساحة الموجودة أعلى مقعدك يجب أن تكون محجوزة للركاب في ذلك الصف، لكن هذه ليست القاعدة في الواقع”.

ومضى شارحًا: “بشكل أساسي هو الأول في الملابس الأفضل. ليس من المفيد الآن أن نقص الموظفين يعني أن طاقم شركة الطيران المرهق نادرًا ما يكون لديه الطاقة لإخبار الركاب باحترام حدود حمل الأمتعة المعلنة”.

وأشار إلى أن شركة الطيران منخفضة التكلقة “لا تزال صارمة إلى حد ما” فيما يتعلق بفحص وزن وحجم ما تحمله على متن الطائرة، “لكن معظم شركات الطيران الأخرى تعتمد على قيام الركاب بالشيء الصحيح”.

وأوضح: “الدرس؟ إذا كان لديك حقيبتان يدويتان، فستحتاج إلى الصعود مبكرًا. لكن خاصة خلال (يوم) الميلاد، فإن الاحتفاظ بها في حدها الأدنى أمر منطقي. تذكر أن الركاب ذوي المكانة الأعلى يمكنهم الصعود أولاً. إذا لم تكن واحدًا منهم، فإن احتمالاتك أقل بالفعل”.

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